Tudor Chirilă, noi precizări după ce o fană l-a pozat pe ascuns în metrou. „Nu-mi cer scuze”

„Am decis să fac niște precizări legate de o postare pe care am făcut-o ieri (n.r. – sâmbătă, 8 aprilie) și valul de comentarii care s-a dezlănțuit ulterior. Asta nu e postare în care să-mi cer scuze. Nu am de ce. Ieri mă aflam în metrou și mergeam ca orice om normal și am constatat ulterior pe Facebook că un așa-zis fan mi-a făcut o poză pe ascuns”, a transmis Tudor Chirilă.

Într-o postare făcută ieri, 8 aprilie, pe pagina sa de Facebook, artistul a catalogat gestul tinerei ca fiind „lispit de educație”. Referitor la acest mesaj, Chirilă a spus că „era o postare ironică, nicidecum agresivă”.

Fotografia postată sâmbătă de artist pe pagina sa de Facebook

„Dar orice ați spune nu este ok, nu este moral să faci o fotografie cuiva pe ascuns. E ceva ce cred și voi susține în continuare”, a spus Tudor Chirilă.

„Oamenii au fost iritați de faptul că eu mă comport așa cu un fan care s-a bucurat că m-a întâlnit pe mine la metrou și a vrut să comunice public întregii societăți asta. Perfect, dar asta nu scuză comportamentul ei, care este unul inadecvant. E o lipsă de educație să faci poză cuiva nesolicitat. Poate omul ăla are o zi proastă și nu vrea să apară în poze. Pentru că, indiferent că e persoană publică, nu bun public, are și el dreptul la intimitate”, a mai spus Tudor Chirilă.

Artistul a precizat că un fan care „îl cunoaște cu adevărat” știe că „nu sunt cel mai fericit să fac poze în orice moment”.

„Faptul că s-a vorbit de fata asta că e timidă și de asta nu a îndrăznit să-mi ceară o poză, nu scuză comportamentul ei (…) Și în metrou este vorba de invadarea unui spațiu privat. Faptul că este un spațiu public nu înseamnă că noi nu putem să avem propria noastră intimitate. Sunt mult mai mulți cei care îmi cer să fac poze cu ei decât cei care îmi fac poze pe ascuns”, a mai spus artistul.

