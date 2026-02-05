Corecții privind neplata primei zile de concediu medical pentru protecția pacienților vulnerabili

,,Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați. Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului. Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor”, a declarat ministrul Rogobete.

Ordonanța de Urgență introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare.

Premierul Bolojan invocă pierderi de 1,2 miliarde de euro

Declarația ministrului Sănătății vine la doar o zi după ce premierul Ilie Bolojan afirma că România a plătit pe concedii medicale 1,2 miliarde de euro, anul trecut.

„Multe concedii medicale au fost acordate fără temei”, a precizat șeful guvernului, care a subliniat că neplata primei zile de concediu medical are rolul de a-i descuraja pe cei care iau nejustificat aceste concedii.

Întrebat dacă nu poate schimba neplata primei zile doar pentru bolnavii de cancer, premierul a evitat un răspuns clar susținând că e prea devreme pentru ca măsura să fie reevaluată.

Premierul Bolojan anunță o serie de măsuri fiscale dure: cresc impozitele pe proprietate și se liberalizează piața gazelor din 2027 / Care sunt măsurile de relansare economică anunțate

Prima zi de concediu medical neplătită: Revolta asociațiilor de pacienți și sesizarea la CCR

Ieri, senatoarea Nicoleta Pauliuc a depus un amendament la Ordonanța care introducea neplata primei zile de concediu medical pentru a excepta bolnavii de cancer, dar și alți pacienți cronici, după ce constatase că prima zi de concediu medical e și neplătită, și tăiată din vechimea la pensie.

„În orice țară din UE, bolile cronice sunt plătite integral. Acest stat este impotent să aplice sancțiuni pentru cei care iau concediu medical ‘după ureche și a ales să îi sancționeze financiar pe cei cu cancer sau diabet,” a declarat Nicoleta Pauliuc.

Ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului, după ce Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a sesizat Avocatul Poporului.

„Tăierea primei zile de concediu medical este o nedreptate majoră care ne-a revoltat maxim. Pentru un pacient oncologic sau un bolnav cronic aflat în tratament continuu, o zi neplătită nu este o ‘corecție administrativă, ci înseamnă pâinea pe o săptămână, un medicament amânat sau o factură neachitată”, a avertizat Cezar Irimia, liderul FABC.

„Pedeapsă la grămadă” și riscurile pentru sănătatea publică sesizate de medici

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește, de la 1 februarie. ,,Pedeapsă la grămadă” pentru bolnavii din România, iar medicii se tem că reducerea drastică a veniturilor (0% în prima zi și doar 55% în următoarele zile pentru afecțiuni curente) va împinge pacienții să ignore recomandările de izolare în cazul bolilor contagioase.

„Ce înseamnă, de fapt, asta pentru societate? Că în perioada de boală unii pacienți cu gripă, de exemplu, sau cu varicelă ar putea merge la muncă, să fie plătiți și astfel să-i îmbolnăvească și pe alții”, a precizat dr. Daciana Toma, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE