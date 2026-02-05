Interdicție simbolică și controverse privind libertatea de exprimare

Albania a anunțat joi, 3 februarie 2026, ridicarea interdicției asupra platformei TikTok, la aproape un an după ce accesul fusese blocat. Decizia vine pe fondul unui angajament al rețelei sociale de a implementa „noi mecanisme de securitate”. Interdicția fusese impusă în martie 2025, în urma unui incident tragic în care un adolescent a fost înjunghiat mortal de un coleg de clasă, după o dispută pornită pe TikTok, conform AFP.

Interdicția, adoptată printr-un decret emis pe 6 martie 2025, a fost acum anulată de guvernul condus de premierul socialist Edi Rama. Potrivit agenției guvernamentale pentru presă și mediu informațional, ridicarea acestei măsuri „vine în urma unei reevaluări instituționale și a luării în considerare (de către platformă) a preocupărilor guvernului”. Aceasta a adăugat că, în urma interdicției, au fost puse bazele unui „nou mecanism de securitate”, incluzând „filtre de protecție” și „control al conținutului” .

Cu toate acestea, interdicția a fost în mare parte simbolică, deoarece utilizatorii din Albania au continuat să acceseze platforma prin intermediul serviciilor VPN, conform jurnaliștilor AFP. Decizia de a bloca TikTok a generat controverse și critici din partea organizațiilor de jurnaliști, care au considerat măsura o încălcare a libertății de exprimare.

Critici privind libertatea de exprimare și apeluri pentru reglementarea tuturor rețelelor sociale

Asociația Jurnaliștilor Albanezi și Rețeaua Regională de Jurnalism de Investigație (BIRN) au sesizat Curtea Constituțională, cerând o hotărâre judecătorească pentru a preveni viitoare interdicții arbitrare.

„Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe pentru ca guvernul să nu mai poată închide în mod arbitrar platforme în viitor, fie pe cale legislativă, fie prin decizii luate de Consiliul de Miniștri”, a declarat Blerjana Bino, directoarea centrului „Science and Innovation for Development (SCiDEV)” .

Aceasta a subliniat că măsura din 2025 a fost „problematică încă de la început”, în absența unor dovezi clare care să lege direct platforma TikTok de incidentul tragic. De asemenea, Bino a adăugat că interdicția a „reducerea comunicării democratice, în special în timpul campaniei electorale” pentru alegerile legislative din mai 2025.

Aleksandër Cipa, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Albania, a subliniat că suspendarea TikTok „a avut un efect redus asupra problemelor legate de violența digitală în școli”. Acesta a adăugat: „Nu este vorba doar de TikTok. Nici alte rețele sociale, precum Facebook sau Instagram, nu dispun de filtre și măsuri pentru a consolida protecția minorilor” . Cipa a propus adoptarea unei legislații care să reglementeze toate rețelele sociale.

Amintim că Australia a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale în decembrie 2025. De asemenea, Franța a adoptat în ianuarie, în Adunarea Națională, un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, iar interdicția ar putea intra în vigoare cel mai devreme în septembrie. Și Austria ia în calcul o lege similară pentru copiii sub 14 ani, iar Grecia este aproape să anunțe o interdicție similară pentru adolescenții sub 15 ani.

Și Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar TikTok, Instagram și Facebook vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a anunțat marți, 3 februarie, premierul Pedro Sanchez, la World Government Summit de la Dubai.

Amintim că și în România a început o dezbatere în spațiul public, generată de șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care dezbat sau au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”.

Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o decizie a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Știri România 21:51
Judecătorul Dacian Dragoş a spus de ce nu există o decizie a CCR privind pensiile magistraţilor: Este o decizie grea
Dinastia Betoanelor: Cine sunt frații Robert și Ionuț Negoiță. Afacerile, averea și datoriile uriașe la bugetul de stat
Știri România 20:32
Dinastia Betoanelor: Cine sunt frații Robert și Ionuț Negoiță. Afacerile, averea și datoriile uriașe la bugetul de stat
Monden

De ce și-a dat seama Piticu' pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:47
De ce și-a dat seama Piticu’ pe vremea când făcea parte din trupa Simplu: „Drumul rămâne dificil”
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Stiri Mondene 17:07
Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Cum erau să ajungă la divorț: „Eu eram de vină”
Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
BREAKING NEWS
Politică 21:34
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 20:06
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
