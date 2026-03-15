Suma de 10 miliarde de dolari reprezintă o taxă de intermediere plătită de investitorii favorabili administrației, care au preluat operațiunile TikTok din SUA de la compania chineză-mamă ByteDance. Printre acești investitori se numără compania de software Oracle, firma de investiții MGX din Emiratele Arabe Unite și compania de private equity Silver Lake.

La încheierea acordului, în ianuarie 2026, aceștia au achitat deja 2,5 miliarde de dolari Trezoreriei SUA și urmează să facă plăți suplimentare până la atingerea sumei totale, anunță Guardian.

„Statele Unite vor primi un »comision extraordinar – eu îi spun un comision suplimentar – doar pentru că am făcut acest acord și nu vreau să renunț la asta”, a declarat Trump în trecut. În septembrie 2025, el a semnat un ordin executiv prin care a aprobat înțelegerea, pe fondul îngrijorărilor bipartizane legate de riscurile de securitate națională asociate cu proprietatea chineză asupra unei aplicații extrem de populare în rândul americanilor.

„Este deținută de americani, de americani foarte sofisticați”, a spus Trump la momentul semnării ordinului.

Potrivit Guardian, perceperea unei taxe de tranzacție de către un guvern pentru o afacere între entități private este extrem de rară. Valoarea de 10 miliarde de dolari este considerabil mai mare decât comisioanele de aproximativ 1% percepute în mod obișnuit de bancherii de investiții. Senatorul american JD Vance a estimat că versiunea americană a TikTok are o valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că suma percepută de guvern reprezintă aproape 70% din valoarea totală a tranzacției.

Conform acordului, TikTok poate opera pe deplin în Statele Unite, dar investitorii vor trebui să împartă profiturile cu ByteDance.

Această ”taxă de intermediere” se alătură altor mișcări neobișnuite ale administrației Trump în sectorul privat, inclusiv participarea la companii precum Intel și USA Rare Earth, care se ocupă cu extracția mineralelor rare. De asemenea, Trump a lansat o monedă digitală proprie în timpul mandatului său, oferindu-le investitorilor «acces direct ”garantat” la președinte în schimbul unei contribuții de 5 milioane de dolari.

