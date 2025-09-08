Culturile de pepeni, porumb, floarea-soarelui, lucernă sau legume sunt sistematic atacate de ciori, stăncuțe, coțofene, dar și de iepuri, câini hoinari sau viezuri. Probleme apar inclusiv la instalațiile de irigații prin picurare, găurite de păsări aflate în căutare de apă.

Fermierii spun că au încercat diferite metode de alungare, însă cu rezultate slabe. „Momâile din cârpe şi paie, bătutul în obiecte metalice şi diverse zgomote nu mai sperie ciorile, care stau la 10 metri de noi. Ne-am procurat un tun chinezesc cu butelie de aragaz şi zmeie sub formă de vulturi, dar efectele au fost slabe. Iar dacă la culturile întinse pe mari suprafeţe pagubele nu prea se observă, pe noi, care lucrăm terenuri mai mici, ne afectează serios”, a declarat un agricultor din Zăvoaia, care a suferit pierderi mari la cultura de pepeni.

Situația se repetă și în alte zone ale țării, unde încercările fermierilor de a speria păsările s-au transformat uneori în scene absurde. Într-un caz, o coțofană stătea nepăsătoare pe un tun sonic menit să o alunge, iar un iepure se adăpostise la umbră chiar sub aceeași instalație. Eficiența acestor echipamente este limitată: un tun cu butelie, care costă între 600 și 3.000 de lei, are nevoie de gaz în valoare de 150 de lei pe săptămână, iar instalațiile cu ultrasunete funcționează doar în proporție de 50%, pe o rază de câteva zeci de metri.

Recomandări Cazul controversat al gemenelor exmatriculate, cu nota 4 la purtare pentru bullying. Cum a reușit mama elevelor să le „salveze” anul școlar

În lipsa unor soluții viabile, unii agricultori iau în calcul metode inedite, precum amenajarea unor mici bălți pentru adăparea păsărilor, în speranța că acestea își vor mai îndrepta atenția de la culturi. Fenomenul, spun specialiștii, nu trebuie să mire: păsările sălbatice au devenit din ce în ce mai obișnuite cu prezența oamenilor, inclusiv în orașe, unde nu se mai feresc de contactul direct.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE