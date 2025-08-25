În iunie 2025, s-au înregistrat 30.080 de turiști în unitățile de cazare din Iași, reprezentând o scădere de 6,5% față de aceeași lună a anului precedent. Numărul de înnoptări a scăzut și el cu 2%, ajungând la 52.383.

Profilul vizitatorilor care ajung în Iași

Majoritatea covârșitoare a turiștilor (85%) sunt români, sugerând că județul Iași atrage în principal vizitatori pentru evenimente specifice sau călătorii de scurtă durată.

Doar 14,6% dintre vizitatori sunt străini, majoritatea (peste 80%) provenind din țări europene.

Durata medie a șederii în Iași rămâne scurtă: 1,74 zile pentru turiștii români și 1,76 zile pentru cei străini, astfel că turismul aici este unul modest.

Acest lucru indică faptul că județul este perceput mai degrabă ca o oprire temporară decât ca o destinație principală.

Gradul de ocupare a locurilor de cazare din Iași în iunie a fost de 40,5%, în scădere față de anul anterior. Hotelurile sunt cele mai populare, cu un grad de utilizare de aproape 46%, urmate de moteluri și pensiuni.

Numărul turiștilor care ajung în Iași, în scădere în prima jumătate din 2025

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2025, s-au înregistrat 161.324 de sosiri în Iași, cu 2,2% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2024. Numărul de înnoptări a rămas aproape neschimbat, la 270.290.

Hotelurile atrag peste trei sferturi din totalul sosirilor în Iași, cu unitățile de trei stele dominând piața. Acestea reprezintă mai mult de jumătate din rezervări.

Sursa citată subliniază că problema turismului în Iași nu ține de variațiile de la un an la altul, ci de o realitate mai adâncă: județul atrage puțini vizitatori, care stau puțin și aleg în mare parte unități de cazare standard, fără ca orașul să reușească să genereze fluxuri consistente de vizitatori.

Aceste date evidențiază necesitatea unor strategii mai eficiente pentru a transforma județul Iași într-o destinație turistică mai atractivă, valorificând potențialul său cultural și universitar.

