În ultimele două decenii, numărul turiștilor care vizitează anual Antarctica a crescut de la 20.000 la 120.000, conform Asociației Internaționale a Operatorilor Turistici din Antarctica, relatează AFP.

Cercetătorii au descoperit că, în zonele frecventate de oameni, concentrația particulelor fine care conțin metale grele este de 10 ori mai mare decât acum 40 de ani.

„Prezența umană tot mai mare în Antarctica ridică îngrijorări cu privire la poluanții proveniți din arderea combustibililor fosili, inclusiv cei proveniți de la nave, aeronave, vehicule și infrastructura de sprijin”, se arată în studiul publicat în revista Nature Sustainability.

Navele care transportă turiști folosesc combustibili fosili poluanți, eliberând particule ce conțin nichel, cupru, zinc și plumb.

Raul Cordero, coautor al studiului, a explicat pentru sursa citată: „Zăpada se topește mai repede în Antarctica din cauza prezenței particulelor poluante în zonele frecventate de turiști.

„Un singur turist poate contribui la accelerarea topirii a aproximativ 100 de tone de zăpadă”, a mai spus omul de știință de la Universitatea din Groningen, Olanda.

Echipa de cercetători din țări precum Chile și Germania a petrecut patru ani călătorind 2.000 de kilometri în Antarctica pentru a măsura nivelurile de contaminare.

Prezența metalelor grele a crescut, de asemenea, din cauza expedițiilor științifice. Proiectele de cercetare care durează o perioadă îndelungată pot avea un impact de până la 10 ori mai mare decât un singur turist, a spus Cordero.

Totuși, s-au făcut „progrese semnificative” în protejarea Antarcticii, cum ar fi interzicerea combustibilului foarte poluant și utilizarea navelor hibride electrice.

„Cu toate acestea, rezultatele noastre arată că mai sunt multe de făcut pentru a reduce impactul activităților umane în Antarctica”, inclusiv accelerarea tranziției către energia regenerabilă și reducerea drastică a utilizării combustibililor fosili, se arată în studiu.

Amintim că un nucleu de gheață recuperat din adâncurile Antarcticii ar putea oferi răspunsuri despre trecutul, dar și despre viitorul planetei.

Gheața conține bule de aer din atmosfera de acum peste un milion de ani. Analizând-o, cercetătorii pot înțelege cum a evoluat clima, ce concentrații de dioxid de carbon existau atunci și cum s-au schimbat tiparele de încălzire și răcire ale planetei.

