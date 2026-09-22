Un turist român în vârstă de 60 de ani a fost rănit prin împușcare în timpul unui jaf armat comis într-un magazin din Quito, capitala Ecuadorului. Incidentul s-a petrecut duminică, 20 septembrie 2026, în jurul orei 17:30, într-o zonă comercială extrem de frecventată din nordul orașului, pe bulevardul República de El Salvador, relatează ​Teleamazonas.com.

Evenimentul violent a creat panică în rândul persoanelor aflate în zonă, iar autoritățile locale au declanșat o operațiune pentru identificarea și prinderea suspectului.

Cum s-a produs atacul din magazin

Potrivit mărturiilor adunate de polițiștii ajunși la fața locului, un bărbat necunoscut, care purta pe cap o cască de motociclist pentru a-și ascunde chipul, a intrat în incinta magazinului și a început să amenințe clienții și personalul.

Individul s-a îndreptat direct către turistul român, cerându-i sub amenințare să îi predea toate bunurile de valoare pe care le avea asupra sa.

În momentul în care cetățeanul român s-a opus și a refuzat să se lase jefuit, atacatorul a scos un revolver și a tras un foc de armă.

Glonțul l-a lovit pe român în piciorul drept, în zona coapsei. Imediat după ce a deschis focul și l-a rănit pe bărbat, agresorul a fugit din magazin într-o direcție necunoscută.

Mobilizare a poliției și anchetă în desfășurare

Oamenii legii au fost alertați rapid prin intermediul grupurilor de chat comunitare folosite de comercianții și locuitorii din zonă pentru raportarea urgențelor.

Echipajele de intervenție și o ambulanță au sosit la scurt timp la locul faptei.

Turistul român a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească din Quito pentru îngrijiri de specialitate și tratarea plăgii împușcate.

Poliția Națională din Ecuador a deschis o anchetă penală și verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate în magazin și pe bulevardul República de El Salvador.