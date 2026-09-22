Fostul procuror-şef al Biroului Teritorial Ialomiţa din cadrul DIICOT, Alexandru Mihailiuc, a fost condamnat definitiv marți, 22 septembrie, de Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, relatează News.ro.

Fostul magistrat a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, fiind obligat totodată la plata unei amenzi penale în cuantum de 80.000 de lei pentru fals intelectual, fals în declaraţii şi uz de fals.

Faptele au fost comise în perioada în care era șeful DIICOT Ialomița

Decizia instanței supreme vine în urma apelului declarat în cauză, completul menținând decizia de condamnare și dispunând, de asemenea, desfiinţarea tuturor înscrisurilor falsificate de către fostul procuror.

Potrivit anchetatorilor din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, faptele au fost comise în perioada în care Alexandru Mihailiuc se afla la conducerea structurii teritoriale DIICOT Ialomița.

Fostul magistrat a determinat trei martori să consemneze în declarațiile date în fața sa împrejurări necorespunzătoare adevărului. Mai exact, documentele vizau restituirea unor sume de bani care fuseseră ridicate anterior de anchetatori în timpul unor percheziţii domiciliare.

Pe lângă influențarea martorilor, Alexandru Mihailiuc a întocmit personal trei procese-verbale în care a atestat fapte neadevărate. Actele au fost antedatate și prezentate ulterior unei comisii de control venite chiar de la structura centrală a DIICOT.

Infracțiunile comise direct în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Magistrații Înaltei Curți au arătat în motivarea deciziei că manevrele de falsificare au avut scopul precis de a justifica în fața echipei de inspecție omisiunea de a dispune măsurile legale necesare în dosarele respective.