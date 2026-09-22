O femeie în vârstă de 39 de ani, mamă a cinci copii, a fost ucisă accidental de un vânător care a crezut că țintește o căprioară, în SUA.

Poliția din statul Delaware a anunțat sâmbătă punerea sub acuzare a unui vânător în vârstă de 73 de ani, după ce o femeie a fost ucisă în seara precedentă. Victima în vârstă de 39 de ani a fost împușcată în Ellendale, Delaware, relatează 20minutes.

Evenimentul fatal a avut loc vineri, 18 septembrie. Femeia se afla la plimbare pe un câmp, fiind însoțită de un bărbat și de doi copii, moment în care a fost lovită în plin de un glonț. Conform rapoartelor poliției locale, autoritățile au fost alertate în jurul orei 19:40, după ce s-a semnalat prezența unor focuri de armă în zonă.

La sosirea echipajelor de urgență, victima se afla în stare critică. Aceasta a fost preluată și transportată de urgență la cel mai apropiat spital, însă, din nefericire, eforturile medicilor au fost în zadar. Din cauza gravității rănilor suferite, femeia a decedat la scurt timp.

Anchetatorii l-au identificat la scurt timp pe suspect în persoana lui Walter Moorhead, un bărbat de 73 de ani din Salisbury, statul Maryland.

În timpul audierilor preliminare, vânătorul a declarat că a observat o mișcare în depărtare, pe fondul vizibilității tot mai scăzute din cauza lăsării întunericului, și a tras convins fiind că țintește o căprioară.