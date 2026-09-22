Cine este judecătorul care l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Vlad Andriescu a avut pe masă și dosarul lui Dan Dungaciu

Judecătorul Vlad Andriescu, de la Secția I Penală a Tribunalului București, este magistratul care a dispus plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu, potrivit Info Sud-Est.

Andriescu a fost implicat anterior în cazuri controversate. Judecătorul a tergiversat motivarea unei soluții în dosarul penal al lui Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, timp de peste un an, până când răspunderea penală a acestuia s-a prescris, în noiembrie 2025. Dosarul, instrumentat de DNA, viza acuzații de abuz în serviciu aduse lui Dungaciu pentru semnarea unor contracte discutabile în perioada în care era director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române.

În 2012, Vlad Andriescu a mai fost implicat în dosare de notorietate. El a dispus arestarea fostului deputat PDL Alin Trășculescu și a menținut decizia de arestare a afaceristului Nelu Iordache în cazul fraudei din dosarul autostrăzii Nădlac-Arad. Andriescu l-a condamnat pe Iordache la 6 ani și 3 luni de închisoare, sentință majorată ulterior la 11 ani și 9 luni de Curtea de Apel București.

În 2023, potrivit Info Sud-Est, Andriescu a permis fostului manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, să plece în Italia, decizie anulată ulterior de Curtea de Apel București. De asemenea, a respins propunerea Parchetului Capitalei de arestare a fraților Bonciu, suspectați de uciderea a doi paznici dintr-o fabrică de ciment din Capitală și de implicare într-o crimă similară din 2017.

În plan personal, conform declarației de avere din 2023 publicate de Consiliul Superior al Magistraturii, Vlad Andriescu deține un teren intravilan și un apartament în București, precum și un autoturism Ford Focus.