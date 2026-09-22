Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi

Prognoza pentru iarna 2026-2027, actualizată în septembrie, indică influența puternică a fenomenului Super El Niño asupra distribuției ninsorilor în Statele Unite, Canada și Europa. Datele ECMWF (Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu) arată regiuni în care zăpada ar putea fi peste media climatologică, dar și zone în care cantitățile ar putea rămâne sub normal.

Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de zăpadă în Europa, SUA și Canada

Prognoza actualizată pentru iarna 2026-2027 indică o influență puternică a fenomenului Super El Niño asupra distribuției ninsorilor în emisfera nordică. Noile estimări publicate în luna septembrie arată diferențe regionale clare în Statele Unite, Canada și Europa, cu zone în care ninsorile ar putea fi peste media climatologică și regiuni unde acestea ar putea fi sub normal, anunță specialiștii Severe Weather Europe.

Fenomenul Super El Niño este prezentat drept principalul factor meteorologic global al sezonului rece 2026-2027. Potrivit prognozelor, acesta va modifica și circulația curentului cu jet din Pacific, și traiectoria furtunilor de iarnă, influențând cantitățile de zăpadă în multe regiuni.

Super El Niño se dezvoltă în Oceanul Pacific

Monitorizarea temperaturilor din Oceanul Pacific tropical arată dezvoltarea unui episod de Super El Niño, caracterizat prin temperaturi ale apei mult peste valorile normale în regiunea ENSO. Cea mai recentă analiză NOAA Coral Reef Watch indică anomalii termice extinse în această zonă, cele mai ridicate fiind în estul Pacificului tropical, unde temperaturile depășesc cu peste 6 grade Celsius media climatologică pe suprafețe întinse.

Potrivit NOAA, aceasta reprezintă o anomalie excepțional de puternică și un indicator al intensității fenomenului. Specialiștii subliniază însă că încălzirea de la suprafața oceanului reprezintă doar o parte a procesului.

Valul Kelvin alimentează fenomenul El Niño

Datele privind temperatura apei în primii 200 de metri ai Oceanului Pacific tropical arată existența unui val Kelvin descendent, considerat motorul dezvoltării Super El Niño din sezonul 2026-2027. Anomaliile termice din adâncime depășesc 9 grade Celsius peste normal și avansează spre est, ridicându-se treptat către suprafață.

Potrivit explicației autorilor prognozei, încălzirea observată la suprafața oceanului este efectul acestui nucleu foarte cald aflat în adâncime, care continuă să furnizeze energie termică și să mențină fenomenul El Niño puternic pe parcursul iernii.

Valul Kelvin alimentează fenomenul El Niño / Severe Weather Europe

Cele mai recente estimări ale NOAA Climate Prediction Center indică o probabilitate foarte ridicată ca El Niño să atingă categoria „extremă” în perioada sfârșitului de toamnă și începutului de iarnă. Prognoza ansamblului de modele nord-americane (NMME) arată că fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă între octombrie și decembrie, cu anomalii de peste 4 grade Celsius într-o zonă extinsă a Pacificului tropical.

Potrivit prognozei, după atingerea vârfului în sezonul rece, fenomenul este așteptat să slăbească rapid în cursul verii anului 2027.

Cum influențează Super El Niño ninsorile

Impactul fenomenului El Niño se manifestă în principal prin modificarea curentului cu jet, un flux de aer aflat la altitudini de aproximativ 8-11 kilometri, care transportă umezeală și sisteme de precipitații. În timpul iernilor cu El Niño, curentul cu jet din Pacific tinde să fie mai puternic și mai extins peste sudul Statelor Unite.

Acest tipar favorizează presiune atmosferică mai scăzută, temperaturi mai reduse și un aport mai mare de umezeală. În condițiile în care există suficient aer rece, combinația poate favoriza ninsori abundente în centrul și estul Statelor Unite.

Analiza episoadelor moderate și puternice de El Niño realizată de NOAA evidențiază un tipar repetitiv al ninsorilor. În America de Nord, cantități de zăpadă peste normal au fost observate în: Sierra Nevada, regiunea Four Corners, Munții Stâncoși din sud, porțiuni din Marile Câmpii Centrale și sudul și estul Statelor Unite. În schimb, deficite importante de ninsoare au fost înregistrate în nord-vestul Pacificului, regiunea Marilor Lacuri și nord-estul Statelor Unite.

Potrivit analizei, un anticiclon persistent deasupra Canadei limitează pătrunderea aerului rece și poate reduce frecvența furtunilor de iarnă în nordul continentului.

Europa ar putea avea mai puțină zăpadă în nord-vest și sud

Pentru Europa, tiparul asociat unui Super El Niño indică, în general, un deficit de ninsori în nord-vestul continentului, în sud și în regiunile nord-central europene.

Explicația oferită este predominanța circulației vestice dinspre Atlantic și dezvoltarea unui câmp de presiune ridicată din sud, care menține temperaturi prea ridicate pentru formarea unui strat extins de zăpadă, cu excepția zonelor montane.

Autorii prognozei precizează că aceste tipare provin din analiza episoadelor anterioare de El Niño și că fiecare iarnă are particularitățile sale, astfel încât sezonul rece nu reproduce niciodată exact media istorică.

Prognoza ECMWF pentru iarna 2026-2027

Pentru estimările actualizate din septembrie a fost utilizat modelul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

Europa

Prognoza sezonieră indică o perspectivă ușor îmbunătățită față de actualizările anterioare.

Se mențin semnale de ninsori sub media climatologică în extremitatea nordică, nord-vestul Europei, sudul și sud-vestul continentului. În același timp, în regiunile centrale ale Europei încep să apară zone cu potențial de ninsori peste normal.

Europa ar putea avea mai puțină zăpadă în nord-vest și sud / Severe Weather Europe

Un exemplu din prognoza pentru luna februarie arată un semnal puternic pentru ninsori peste media climatologică în Europa Centrală.

America de Nord

Actualizarea din septembrie reproduce în mare măsură tiparul istoric asociat fenomenului El Niño. Modelul indică ninsori sub media climatologică în nord-estul și nord-vestul Statelor Unite, cantități reduse de zăpadă în părți din vestul și sud-estul Canadei și potențial peste normal în centrul și estul Statelor Unite.

Zonele cu cele mai mari semnale pentru ninsori peste medie includ sud-vestul Statelor Unite, sud-estul Statelor Unite, Marile Câmpii Centrale, părți din Midwestul inferior și regiuni din estul țării. Potrivit prognozei, această distribuție este asociată intensificării curentului cu jet din Pacific pe fondul dezvoltării Super El Niño.

Cele mai favorizate regiuni pentru sporturile de iarnă

Pentru sezonul 2026-2027, cele mai bune perspective pentru acumulări importante de zăpadă rămân în zonele montane din vestul Statelor Unite.

Prognoza indică un potențial ridicat în Sierra Nevada, Utah, Munții Stâncoși centrali și sudici, inclusiv Colorado, Arizona și New Mexico.