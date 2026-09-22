Șoferii primesc reduceri de 15% la RCA de la Asirom, dar cu o condiție

Șoferii pot primi o reducere de 15% la polițele RCA Asirom, însă trebuie să îndeplinească o condiție. Asigurătorul acordă discountul celor care dețin un certificat valid de conducere defensivă, în cadrul unei măsuri menite să încurajeze comportamentul preventiv în trafic, potrivit Ziarului Financiar.

Asirom oferă un discount de 15% la polițele RCA șoferilor care dețin un certificat valid de conducere defensivă.

Măsura extinde programul-pilot introdus anterior pentru polițele CASCO și are ca obiectiv promovarea siguranței rutiere și a unui comportament preventiv la volan.

Pentru a beneficia de reducerea de 15%, șoferii trebuie să aibă un certificat valid de conducere defensivă.

Asirom susține că prin această măsură urmărește să încurajeze educația rutieră și deciziile responsabile în trafic.

„La Asirom, credem cu tărie că responsabilitatea în trafic merită recunoscută, de aceea, ca semn de apreciere pentru alegerea şoferilor de a-şi dezvolta constant comportamentul sigur la volan, îi încurajăm şi îi recompensăm pe aceştia cu produse de asigurare accesibile. Susţinem astfel prevenţia, educaţia continuă şi deciziile responsabile”, a transmis Mădălin Roşu, preşedintele Directoratului Asirom Vienna Insurance Group.

Mădălin Roșu, președintele Directoratului Asirom Vienna Insurance Group, spune că siguranța rutieră depinde de deciziile luate constant de șoferi.

„Chiar dacă indicatorii s-au îmbunătăţit în ultimii ani, România rămâne într-o situaţie critică privind siguranţa rutieră. Aceasta se construieşte prin decizii repetate: viteză adaptată, anticiparea riscurilor, atenţia faţă de ceilalţi participanţi la trafic şi disponibilitatea de a învăţa continuu”, a adăugat reprezentantul companiei.

Potrivit companiei, reducerea RCA face parte din strategia de susținere a prevenției și educației continue în rândul conducătorilor auto.