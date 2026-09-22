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Donald Trump a anunțat marți că guvernul american va folosi de acum înainte termenul „superinteligență” în locul celui de „inteligență artificială” (IA) în comunicările sale, sperând că „lumea” îi va urma exemplul.
„Sună mult mai bine” decât inteligența artificială, a afirmat președintele american în discursul său în fața Adunării Generale a ONU. „Este mult mai potrivit.”
În acest sector, termenul de superinteligență definește stadiul în care AI va fi depășit capacitățile de raționament și reflecție ale omului în toate domeniile. În opinia generală, chiar și cele mai avansate modele sunt încă departe de acest stadiu.
Pentru șeful statului american, expresia „inteligență artificială” „sună de parcă (această tehnologie) ar fi falsă”, însă AI „nu este falsă”, a subliniat el.
„Bine ați venit în noua lume a superinteligenței, «SI»”, a declarat Donald Trump. „Vom vedea dacă am putere”, a adăugat el, referindu-se la posibila adoptare a acestui neologism de către alte guverne.