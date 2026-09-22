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Încă șapte persoane implicate în violenţele de la protestul oierilor au fost reţinute, după percheziții în București și 15 județe

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
Dumitru Angelescu (foto)
Dumitru Angelescu (foto)
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Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu
Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu. Sursă foto: Dumitru Angelescu /Libertatea
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Poliția Română a extins cercetările în dosarul penal deschis în urma confruntărilor violente izbucnite la protestul crescătorilor de animale. În urma unei operațiuni de amploare desfășurate la nivel național, anchetatorii au reținut încă șapte persoane bănuite de implicare directă în actele de agresiune și în tulburarea ordinii publice.

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Au fost emise 30 de mandate de aducere

Marți, 22 septembrie, procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, turburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

„În cauza privind incidentele produse în timpul protestelor de săptămâna trecută, din faţa sediului Guvernului, au fost efectuate în cursul dimineţii de astăzi 29 de percheziţii domiciliare pe raza a 16 judeţe. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere pentru persoanele cercetate în calitate de suspect", au transmis, marţi, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, potrivit News.ro.

Procurorii au reținut marți încă 7 persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, după percheziţii în Bucureşti şi în 15 judeţe.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui. Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere şi lovirea sau alte violenţe, faţă de 40 de persoane, dintre care, faţă de 10 inculpaţi, au fost dispuse anterior măsuri preventive", a anunțat, marţi, Poliţia Capitalei.

Jandarmi loviți cu pumnii și cu bâtele

Cercetările privesc violențele de la protestului ciobanilor, desfăşurat la data de 15 septembrie, în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfăşurat în Piaţa Victoriei, o parte dintre participanţi ar fi exercitat acte de violenţă şi ar fi proferat ameninţări la adresa jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi", arată anchetatorii.

Potrivit acestora, unii dintre manifestanţi au lovit cu pumnii, picioarele şi cu bâte mai mulţi jandarmi, dar și „două persoane angajate ale unui trust media, aflate la faţa locului în exercitarea atribuţiilor de serviciu".

În timpul manifestaţiei, mai mulţi protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale, precum şi altor bunuri aparţinând Jandarmeriei.

Pe 17 septembrie au fost efectuate noi rețineri și aplicate amenzi de zeci de mii de lei după protestul fermierilor din Piața Victoriei. Jandarmeria București a dus zeci de persoane la audieri.

Tensiunile din fața sediului Guvernului au escaladat în timpul protestului fermierilor de marți, când un grup de protestatari a încercat să forțeze cordonul de protecție stabilit de forțele de ordine.

În timpul altercațiilor, mai multe persoane au adresat injurii și au aruncat cu diverse obiecte în direcția jandarmilor, fiind necesară intervenția trupelor speciale.

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Tags: protest Piața Victoriei Poliția Română Tribunalul București Stiri Bucuresti Guvernul Romaniei jandarmi
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