Susține Susține

De ce a fost condamnat la 6 ani și șase luni de detenție directorul de închisoare care se lăuda că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”

Daniel Dancea
Daniel Dancea
Reporter
Comentează
Horia Chiș, fostul director al Penitenciarului Baia Mare, a fost condamnat în primă instantă la șase ani de închisoare și șase luni pentru folosirea abuzivă a funcției. Sursa foto: Facebook/Penitenciar Baia Mare/Episcopia Ortodoxă Română a Sătmarului și Maramureșului
Horia Chiș, fostul director al Penitenciarului Baia Mare, a fost condamnat în primă instantă la șase ani de închisoare și șase luni pentru folosirea abuzivă a funcției. Sursa foto: Facebook/Penitenciar Baia Mare/Episcopia Ortodoxă Română a Sătmarului și Maramureșului
Exclusiv
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Fostul director al Penitenciarului Baia Mare, Horia Chiș, pe numele căruia DNA a deschis un dosar penal în urma unei anchete Recorder publicate în anul 2022, a fost condamnat la începutul lunii iulie 2026, în primă instanță, la șase ani și șase luni de închisoare pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, purtare abuzivă și șantaj.

Cuprins:

Chiș, care spunea despre sine că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”, a fost găsit vinovat pentru abuzurile comise asupra a două angajate, pe una dintre ele amenințând-o chiar cu moartea.

În același dosar, psihologul închisorii, care a încercat să o convingă pe angajata supusă celor mai grave abuzuri să facă „pace”, a primit trei ani de închisoare cu suspendare.

Libertatea a analizat motivarea condamnărilor, care nu sunt definitive. Documentul arată că, în încercarea de mușamalizare a abuzurilor directorului, psihologul închisorii a folosit, într-o singură discuție cu angajata abuzată, de 80 de ori cuvântul „pace”.

Supărat că angajata „nu i-a acordat atenție” în avion

Hotărârea de condamnare din cazul abuzurilor de la Penitenciarul Baia Mare arată că totul a început în februarie 2020, când directorul și o subalternă a sa au fost într-o deplasare de serviciu cu avionul. La întoarcere, directorul a chemat-o pe angajată la el în birou și s-a scuzat pentru comportamentul din timpul deplasării, spunând că „s-a comportat în acel mod din cauză că în avion nu i-a acordat atenție, deși stăteau pe locuri apropiate”.

După acest moment, directorul a început să îi trimită tot mai des subalternei mesaje de „suport emoțional”, la care angajata răspundea amical. „Ha ha. Intuiție din nou?”, este unul dintre răspunsurile femeii.

Potrivit datelor de la dosar, mesajele vizau inițial teme profesionale, „dar apoi mesajele au devenit mai amicale, conținând fotografii și link-uri cu articole”. Ulterior, mesajele directorului au început să aibă „o latură metaforică”, iar subalterna a înțeles că directorul „o place nu numai în calitate de subalternă, ci și în calitate de femeie”.

Mustrările de conștiință după sărutul din birou

Când directorul i-a cerut să șteargă mesajele primite de la el și să îi arate că a făcut asta, femeii i-a fost clar că Horia Chiș „și-ar fi dorit mai mult decât o relație profesională și amicală”. Tot în acea perioadă, directorul a început să o certe „pentru aspecte profesionale pe care ea le considera minore”, iar la finalul primăverii din 2020, cu ocazia serbării unui eveniment din penitenciar, directorul i-a trimis angajatei o melodie și a chemat-o în birou, întrebând-o care e partea din piesă pe care o alege.

Pentru că ea nu a răspuns, Chiș „i-a indicat partea din melodie în care textul se referea la sărut”. A fost momentul în care Chiș s-a apropiat de femeie, iar „cei doi s-au sărutat timp de câteva secunde”. După acest moment, subalterna s-a retras, motivând că „îi era teamă să nu vină cineva”.

Angajata penitenciarului „a trăit la intensitate mare mustrări de conștiință” și a doua zi s-a dus la director și l-a rugat să nu îi mai scrie, iar discuțiile dintre ei să fie strict profesionale. Femeia i-a mai spus că nu își dorește o altă relație decât cea profesională și i-a amintit directorului că e căsătorit. Directorul s-a enervat și i-a spus că „el este cel care decide cu privire la acțiunile sale și ale familiei sale”.

Momentul în care s-a dezlănțuit iadul

Din momentul în care angajata i-a spus directorului Chiș că vrea ca relația dintre ei să fie una strict profesională, viața la serviciu a devenit un iad. Directorul „o jignea, o certa și o amenința zilnic”, spunându-i că „deține un dosar cu toate greșelile” ei și că o va da afară.

Potrivit rechizitoriului, în vara anului 2020, femeia a acceptat să se întâlnească de două ori cu directorul în afara orașului, într-o zonă mai puțin populată. De fiecare dată a încercat să îi explice șefului ei că nu vrea o relație intimă. Potrivit mărturiei victimei, femeia a fost jignită și numită „curvă”, „ipocrită”, „jegoasă”.

În ciuda refuzurilor subalternei, directorul Horia Chiș a continuat să pună presiune pe ea, găsind diverse motive să o cheme în birou, unde „o amenința și îi spunea că e o chestiune de viață și de moarte și că îi va mai acorda o șansă”.

„Agresivitatea verbală s-a manifestat prin expresii de genul că va fi foarte rău pentru ea, o va lăsa pe drumuri, îi va face dosare penale, are dosarul ei pregătit și trebuie doar să îl scoată și s-a pregătit inclusiv pentru varianta în care va muri, astfel că, după moartea sa, ea nu va avea liniște și îi va face rău și după moarte”, se mai arată în rechizitoriul DNA.

„Ce să înțeleg din aroganța asta a tăcerii?”

Pentru că directorul îi cerea să șteargă mesajele primite de la el, multe dintre conversații nu au mai putut fi recuperate. Au fost însă recuperate mesaje care arătau că directorul era deranjat inclusiv dacă subalterna tăcea și nu îi răspundea nimic. „Ce să înțeleg din aroganța asta a tăcerii?”, este unul dintre mesajele trimise de director.

Dosarul a mai scos la iveală că directorul a pus un șofer al penitenciarului să o urmărească pe femeie. „Te rog sună-mă când ieși din unitate, e ceva urgent, dar te rog din suflet să nu afle nimeni că am vb cu tine acuma”, a fost mesajul angajatului care a avertizat-o pe femeie că directorul „știe că ai mers acasă”. Directorul îi dăduse dispoziție să o urmărească. Șoferul a fost condamnat cu suspendare pentru că a mințit procurorii în legătură cu acest episod.

Declarația de război de la București

În aprilie 2021, după luni bune de hărțuire constantă, directorul i-a spus subalternei că „și-ar dori o relație normală și o atmosferă firească” și că ar vrea să aibă o discuție pe această temă, dar nu la Baia Mare, ci la București, când ea se va simți pregătită.

Femeia a acceptat, de principiu, întâlnirea, iar a doua zi a găsit pe birou un ordin de serviciu pentru o deplasare la București, la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). După misiune, directorul a luat-o cu mașina și a dus-o într-un apartament închiriat în regim hotelier, ca „să excludă orice risc de a fi văzuți de către o persoană cunoscută”. I-a propus să petreacă noaptea acolo. Când femeia a refuzat și a vrut să plece, directorul a amenințat-o că „va începe un război cu ea”.

Ca să poată pleca, femeia i-a scris unei prietene să o sune și să spună că vine după ea. La 22:59, directorul i-a trimis următorul mesaj: „E păcat mă de ipocrizia ta asta așa de ordinară și de josnică. Să te prefaci că nu vezi mesajele și să nu răspunzi. Intenționat mă provoci. Am fost așa de uman și de bun creștin cu tine”.

Horia Chiș se consideră un bun creștin. Sursa foto: Facebook/ Episcopia Ortodoxă Romînă a Sătmarului și Maramureșului
Horia Chiș se consideră un bun creștin. Sursa foto: Facebook/ Episcopia Ortodoxă Romînă a Sătmarului și Maramureșului

În mesajele sale, directorul pușcăriei din Baia Mare făcea referiri frecvente la Dumnezeu, ca „formă de presiune, de întărire a unui ascendent ierarhic”. Într-unul dintre mesaje, după ce femeia i-a spus din nou că nu își dorește să aibă o relație cu el, șeful i-a scris: „errare humanum est, perseverare diabolicum” (n.r. a greși este omenește, a persevera în greșeală este diabolic).

„Nu te mai suport! Te omor!”

Hărțuirile directorului de penitenciar au culminat cu o agresiune fizică asupra angajatei, în 19 mai 2022. După ce a chemat-o pe subalternă în birou, directorul „s-a ridicat de la masă, a închis fereastra, s-a îndreptat înspre locul unde se afla persoana vătămată și a început să îi spună că este o «mincinoasă», «ipocrită» și «nesimțită»”. Apoi, „folosind expresiile «Nu te mai suport!» și «Te omor!», inculpatul s-a năpustit asupra persoanei vătămate, a apucat-o cu mâna de gât și a împins-o în ușă”.

Când femeia a amenințat că strigă după ajutor și merge la poliție, directorul a coborât mâna. Colegii au văzut-o plângând, cu urme vineții pe gât. Medicul șef al penitenciarului a consemnat în registru „urme de roșeață pe gât și pe piept” și a trimis-o la medicina legală, care a stabilit 6-7 zile de îngrijiri medicale pentru leziuni produse „prin comprimare cu mâna și degetele”. Ulterior, în urma expertizelor INML, zilele de îngrijiri medicale au fost reduse la 1-2.

La ieșirea din unitate, directorul i-a transmis că „își cere scuze pentru cele întâmplate și pentru că este femeie, că dacă ar fi fost bărbat nu s-ar fi oprit doar la atât”, apoi i-a spus că „nu o să se oprească până nu o să o distrugă”. Femeia a depus plângere la Cluj, nu la Baia Mare, pentru că, a explicat ea, șeful „era o persoană foarte influentă”.

Psihologul penitenciarului: „Ce ai de la medicină legală este egal cu zero”

Când angajata s-a întors din concediul medical primit ca urmare a agresiunii la care a fost supusă, a fost chemată la discuții cu directorul și cu psihologul unității. Totul a fost înregistrat, iar discuția a fost transmisă jurnaliștilor de la Recorder, care au publicat o investigație pe subiect. Femeia a explicat în instanță de ce a trimis înregistrările presei: „nu avea încredere nici în instituțiile publice, nici în societăți private”, pentru că directorul „era o persoană influentă, cu multe relații în toate instituțiile”.

În înregistrarea publicată de Recorder și devenită probă la dosar se poate auzi cum psihologul penitenciarului, Angela Kozma, încearcă să o preseze pe angajată să facă „pace” cu directorul.

„Dacă merg pe pace, el va recunoaște, dar dacă nu merg pe pace, se va apăra până la Dumnezeu și înapoi și nu va recunoaște nimic. (…) Toți vom da cu subsemnatul și nu va fi nimeni de partea ta. (…) El nu va recunoaște nimic cu mâna pe reșou în veci pururi. (…) Ce ai de la medicină legală este egal cu zero. Nu ai nimic. Ai zero”. Când femeia a spus că își asumă demersul, psihologul i-a replicat: „Ca o mamă îți spun: nu ești rațională”.

Instanța a constatat „repetarea de către inculpată a cuvântului «pace» de cel puțin 80 de ori doar în prima discuție”. Tribunalul Maramureș, care a condamnat-o pe Angela Kozma la trei ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj, a reținut că „acțiunile inculpatei nu se circumscriu conduitei unui psiholog, ci dimpotrivă au fost vădit părtinitoare și menite să favorizeze situația inculpatului”.

„Am o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”

Potrivit înregistrării realizate de victimă, directorul i-a pus femeii în față cele două variante: pace sau război. „Dacă spune că directorul e agresorul, începe un circ teribil care angrenează toată unitatea; încep proceduri penale, administrative, disciplinare. (...) Pentru mine va fi un circ foarte greu de suportat, fiindcă am o reputație impecabilă în sistemul ăsta, și asta știe toată lumea, poate cea mai nepătată din tot sistemul”, i-a spus directorul femeii.

„Dacă tu vrei război, începem războiul! Dar mă cunoști foarte bine și acest război va dura foarte mult și va fi crâncen”, i-a mai spus.

În aceeași discuție, directorul a cerut și „o discuție cu prietenul tău, foarte bărbătească, foarte clară, foarte scurtă” și a avertizat că „riscăm amândoi să ne pierdem ce avem mai drag”.

Ulterior, directorul Chiș a continuat să o șantajeze pe subalternă: „Să nu uiți ce-ați lăsat pe laptopul de serviciu. Uită-te! Te duci acasă și te uiți. Gândește-te dacă ce este acolo, dacă acei doi oameni care vor să-mi facă mie toate mizeriile astea au credibilitate”. Și a încheiat: „Am să mă apăr în mod distrugător”.

Medicul șef, amenințat cu „dosare penale” din sertar

Pentru că medicul șef al penitenciarului a întocmit raportul care atesta că, în ziua agresiunii, femeia avea urme de violență pe gât, directorul i-a cerut medicului copia consultului. Doctorița a refuzat, invocând legea pacientului. Chiș „s-a răstit la persoana vătămată, a strigat că el este director și are acces la orice document din unitate”.

Ulterior, a chemat-o pe doctoriță în birou și i-a spus „că are nevoie de declarația acesteia în fața comisiei de control care să fie în favoarea sa și că, dacă nu declară în favoarea lui, în sertar are niște dosare penale care o privesc și pe care le va scoate”.

Datele de la dosar arată că Horia Chiș i-a făcut avansuri și unei alte subalterne. „Opriți-vă! Nu cred că asta e o discuție pe care directorul unei instituții trebuie să o poarte cu un subordonat”, a fost reacția femeii.

„A fost sfârșitul lumii, pentru că nu sărutase o altă femeie niciodată, în afară de soția sa”

Atât în timpul anchetei, cât și la proces, directorul penitenciarului a negat acuzațiile, spunând că „toți cei care au declarat împotriva lui au declarat mincinos”, că victima l-ar fi provocat permanent și că ar face parte dintr-un „grup infracțional” care urmărea revocarea lui din funcție.

În privința sărutului din birou, Chiș a spus că victima ar fi avut inițiativa, iar pentru el „a fost sfârșitul lumii, pentru că nu sărutase o altă femeie niciodată, în afară de soția sa”. Directorul penitenciarului s-a mai apărat spunând că insistențele de aproape doi ani ar fi fost cereri de „lămuriri”, pentru că „s-a simțit folosit, ca și cum ar fi fost un trofeu din multe altele pe care sus-numita le-a dobândit în timp”.

În privința agresiunii fizice, directorul a spus că nu a atins-o pe subalternă, iar urmele de roșeață „pot avea orice altă cauză”. Chiș a invocat chiar autoagresarea sau agresarea de către iubit „cu scopul de a îl incrimina”, susținând că „deținuții practică astfel de conduite” și că „adesea transferul psihologic și comportamental se realizează invers decât sensul normal, respectiv de la deținuți la personal”.

Despre șantajul la care victima a fost supusă în timpul întâlnirii cu psihologul, directorul a spus că discuțiile „au fost purtate informal sub semnul păcii”.

Directorul a acuzat folosirea aparaturii SRI pentru a fi înregistrat

Pentru că iubitul victimei era ofițer SRI, directorul a cerut anularea înregistrărilor, susținând că „există o posibilitate crescută ca echipamentul folosit să fi fost procurat de către concubinul persoanei vătămate, aparținând Serviciului Român de Informații, dat fiind faptul că acesta avea acces la astfel de echipamente”.

Instanța a respins apărarea, arătând că „din nicio probă aflată la dosarul cauzei, nu s-a conturat concluzia că dispozitivul de înregistrare ar fi provenit din dotarea Serviciului Român de Informații, simplul fapt că numitul și-ar desfășura activitatea profesională în cadrul acestei structuri nefiind suficient”.

Horia Chiș a mai reclamat că iubitul victimei a fost cu femeia la Medicină Legală, unde bărbatul „și-a declinat calitatea de angajat al SRI”. Directorul a susținut că medicul legist ar fi fost influențat și că „ar fi avut un interes personal nejustificat”, rămânând peste program pentru victimă. Doctorița de la Medicină Legală, martoră în dosar, a declarat că i-a spus tânărului „că nu o impresionează locul său de muncă și că, în cadrul Serviciului de Medicină Legală Maramureș, au un grad de obiectivitate maxim”. Instanța a reținut că „presupusa conduită ilicită a martorului nu face obiectul prezentului dosar” și că afirmația este „contrazisă de probele administrate”.

Judecătorii au mai reținut că, în aceleași înregistrări, directorul „a recunoscut că a exercitat o presiune asupra persoanei vătămate în ultimii doi ani și nu a negat explicit existența agresiunii și amenințărilor din data de 19.05.2022, când a fost confruntat în acest sens de persoana vătămată”.

Verdictul instanței: „A profitat de funcția sa”

În urma procesului judecat la Tribunalul Maramureș, Horia Chiș a primit 4 ani pentru șantajarea subalternei (cinci acte materiale), 2 ani pentru ultraj, câte 1 an și 6 luni pentru purtare abuzivă, pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual față de aceasta și pentru șantajarea medicului șef, și 1 an pentru fapta față de a doua subalternă. A rezultat o pedeapsă de 6 ani și 6 luni de închisoare.

Judecătorul a arătat că „inculpatul a profitat de funcția sa și de superioritatea și ascendentul care decurgeau din aceasta”, iar cele două subalterne „au fost puse în situația de a se confrunta cu această situație o perioadă îndelungată de timp, fără a putea să refuze contactul cu inculpatul, în contextul în care atribuțiile de serviciu impuneau comunicarea”.

Pretinderea de favoruri sexuale a fost „în unele situații explicită”, dar „de cele mai multe ori implicită (inculpatul sugerând că și-ar dori relații intime cu sus numitele)”. „Exprimările folosite de inculpat nu au fost directe, aspect explicabil și prin gradul de educație și instruire al numitului, acesta insistând în cazul ambelor victime «să nu se închidă» față de acesta sau solicitându-le «să se deschidă»”, se arată în hotărârea Tribunalului Maramureș.

Micile certuri, o formă de presiune

Judecătorul a mai reținut că certurile repetate pentru greșeli minore au fost, la rândul lor, „o formă de presiune exercitată de inculpat, cu scopul obținerii relației dorite cu persoana vătămată”.

Apărarea că a doua subalternă nu s-a simțit vătămată, ci a considerat comportamentul doar „nepotrivit”, a fost respinsă. Instanța a notat că „era deja de notorietate în cadrul unității că inculpatul avea afinitate sau pasiuni față de cele două subordonate, aceste împrejurări ajungând chiar să fie subiect de glumă pentru o parte a colectivului”.

Cât despre „exigența managerială” invocată de Chiș în relația cu subalternele, judecătorii au constatat „un comportament vădit disproporționat al inculpatului”.

Reacția directorului după ancheta Recorder

Tribunalul a calificat drept „în întregime neplauzibilă” apărarea potrivit căreia, timp de doi ani, directorul ar fi cerut doar „lămuriri” pentru sărut.

„Nu poate fi primită imaginea ingenuă pe care inculpatul a încercat să și-o creeze în raport de persoana vătămată, respectiv de persoană pasivă și manipulabilă cu ușurință, întrucât nu poate fi omisă calitatea pe care inculpatul o avea la momentul respectiv, director de penitenciar, neputând fi ignorată nici personalitatea puternică a acestuia astfel cum a fost creionată de martorii audiați în cauză”, se mai arată în motivarea analizată de Libertatea.

Teoria complotului a căzut și ea, instanța reținând că „existența acelui presupus grup nu a fost dovedită de probele administrate în cauză”. În plus, judecătorul a întors argumentul împotriva directorului: „pentru inculpat, era foarte importantă păstrarea funcției avute, astfel că acțiunile sale ulterioare incidentului din data de 19 mai 2022 devin cu atât mai evidente din această perspectivă”.

Instanța a mai observat că, după apariția anchetei Recorder, Chiș i-a cerut unui subaltern să copieze pe un stick partiția și desktopul laptopului de serviciu, să le șteargă, apoi să reinstaleze Windows pe două laptopuri personale.

Curtea de Apel Cluj, așteptată să pronunțe verdictul final

Tribunalul Maramureș și-a motivat decizia arătând că pedeapsa de șase ani și șase luni de închisoare este „o consecință care rezultă din gravitatea faptelor comise și din periculozitatea demonstrată de inculpat”.

Psihologul Angela Kozma a primit 3 ani cu suspendare, 120 de zile de muncă în folosul comunității și interzicerea profesiei de psiholog de personal pentru 5 ani, pentru că „a săvârșit infracțiunea menționată folosindu-se de funcția deținută”. Instanța a reținut că ea, „la fel ca toți ceilalți inculpați din dosar, a acționat în principal cu scopul de a menține poziția de superioritate a directorului de penitenciar și de a consolida imaginea bună a acestuia de până la acel moment”.

Șoferul care a urmărit-o pe victimă a fost condamnat la 1 an și 6 luni cu suspendare, iar trei agenți care au mințit despre o deplasare de serviciu au primit câte 1 an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

Sentința Tribunalului Maramureș, pronunțată pe 6 iulie 2026, a fost atacată cu apel, care se judecă la Curtea de Apel Cluj, următorul termen fiind stabilit pentru 26 octombrie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Exclusiv Libertatea tribunal Hărţuire Stiri Baia Mare
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
Protestul oierilor, confiscat de oamenii lui Călin Georgescu
Știri România
17:49
Încă șapte persoane implicate în violenţele de la protestul oierilor au fost reţinute, după percheziții în București și 15 județe
Judecătorul Vlad Andriescu, de la Secția I Penală a Tribunalului București, este magistratul care a dispus plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Sursă Libertatea
Știri România
17:33
Cine este judecătorul care l-a plasat pe Călin Georgescu sub control judiciar. Vlad Andriescu a avut pe masă și dosarul lui Dan Dungaciu
Parteneri
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Adevarul.ro
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Laurențiu Reghecampf face declarații dure din Tunisia! Se anulează acordul cu Becali și nu mai vine la FCSB?
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf face declarații dure din Tunisia! Se anulează acordul cu Becali și nu mai vine la FCSB?
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Financiarul.ro
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Mădălina Bereș și Ștefan Berariu s-au căsătorit religios Foto: Doru Hobjila
Stiri Mondene
17:40
Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu s-au căsătorit religios
Georgiana Lobonț | Foto: Instagram
InterviuExclusiv
Stiri Mondene
17:27
Ce face Georgiana Lobonț în luna decembrie. Rugăminte mare pentru fani: „Mi-ar plăcea enorm”
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO
Observatornews.ro
Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax.ro
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Redactia.ro
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Politică
17:23
Ce a spus premierul desemnat Siegfried Mureșan în şedința PNL ținută la Parlament cu 9 zile înaintea votului de învestitură
Colaj : Mirabela Gradinaru la New York, cu ocazia adunării ONU 21-septembrie-2026, participă la un eveniment organizat de fundașia Melaniei Trump, este îmbrăctă într-un cosutm de culoare bej
Politică
09:30
Mirabela Grădinaru, invitată la un dejun oferit de Melania Trump. Partenera președintelui României are program separat
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Fanatik.ro
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Spotmedia.ro
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Ultimele știri
Infrastructura
19:21
STB schimbă numele stațiilor „Piața Timpuri Noi” în „Universitatea Titu Maiorescu”. Ce linii sunt afectate
Știri Externe
19:18
Turist român, împușcat în timpul unui jaf armat în capitala Ecuadorului. Bărbatul s-a opus atacatorului
Reportaj
Alte sporturi
19:07
Nadia Comăneci și Ciprian Marica, făuritori de destine într-un proiect care-și propune să descopere campioni. Ce semnificație au „ochii care visează” și cum poți sfida frigul doar ca să mai atingi mingea. Reportaj printre staruri
Lifestyle
18:40
O mamă de 39 de ani a fost împușcată mortal de un vânător care a crezut că țintea o căprioară, în SUA
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
15:29
Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune. Tribunalul București a decis control judiciar - Surse
Analiză
Știri România
13:00
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Știri Externe
07:49
Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi
Auto
08:49
Șoferii primesc reduceri de 15% la RCA de la Asirom, dar cu o condiție
Un alergător pasionat a fost nevoit să inhaleze un nor dens de fum de eșapament în timp ce aștepta să traverseze strada. Sursă foto Shutterstock
Sănătate și Fitness
18:26
Cât de periculos este să faci sport în aer poluat. Ce spun cercetările
Taxa pod Fetesti Cernavoda
Cultură și Vacanțe
18:22
De la 1 octombrie, românii care călătoresc spre litoral nu vor mai fi nevoiți să achite taxa de pod de la Fetești. Cu ce va fi înlocuită
Una dintre plajele din Ksamil, în timpul toamnei când nu mai este aglomerată de turiști
Cultură și Vacanțe
18:01
Organizația Mondială a Turismului a desemnat destinația cu cea mai rapidă creștere în popularitate din 2026. Ce poți vizita în „Maldivele Europei”
Un mesaj vechi de aproape 50 de ani, găsit într-o sticlă în Deșertul Vestic al Egiptului, a dezvăluit o legătură surprinzătoare cu Malta.Sursă foto Shutterstock
Lifestyle
17:20
În 1977, un bărbat a lăsat mesaj într-o sticlă. 50 de ani mai târziu, un beduin l-a găsit în mijlocul deșertului
Tineri pe trotinet[
Sănătate și Fitness
17:13
Generația pe trotinete electrice, în pericol. Sute de copii ajung la Urgențe: ,,Eu le-aș interzice mâine! Nu au ce căuta pe drumurile publice”
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Știri România
16:00
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Horia Chiș
Exclusiv
Știri România
16:00
De ce a fost condamnat la 6 ani și șase luni de detenție directorul de închisoare care se lăuda că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”
Fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița a fost condamnat definitiv de Înalta Curte la închisoare cu amânare și 80.000 de lei amendă penală pentru fals. Foto: Profimedia
Știri România
15:40
Un fost şef DIICOT Ialomiţa, amendat cu 80.000 de lei și condamnat la un an de închisoare: Ce a făcut Alexandru Mihailiuc
Femeie încălzindu-și mâna lângă radiator interior, closeup
Știri România
15:08
Termoenergetica începe probele la căldură de la 1 octombrie. Când se pornește căldura în București
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
09:30
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
07:00
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu