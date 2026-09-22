Susține Susține

Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România

Andrei Crăițoiu
Andrei Crăițoiu
Jurnalist
Vlad Chirea (foto)
Vlad Chirea (foto)
Fotoreporter
Comentează
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București, un loc discret de lângă Gara de Nord, în care locomotive vechi, obiecte rare și tehnologii de altădată păstrează povestea unei Românii care a început să se transforme odată cu apariția căii ferate.

Cuprins:

La câteva minute de Gara de Nord, într-o zonă în care zgomotul trenurilor se amestecă permanent cu traficul Bucureștiului, în spatele unei intrări care nu anunță nimic spectaculos, se află Muzeul Căilor Ferate Române.

Micuțul muzeu al CFR cu o istorie imensă pentru România

Un spațiu în care locomotive, aparate de telegraf, uniforme, documente, machete și obiecte tehnice spun povestea unei Românii care, în urmă cu mai bine de un secol și jumătate, începea să descopere cât de mult putea schimba lumea apariția trenului.

Muzeul nu are dimensiunile marilor muzee ale Capitalei și nici nu încearcă să impresioneze prin decoruri spectaculoase.

Dincolo de zidurile muzeului se află Gara de Nord, iar trenurile care intră și ies din București continuă să facă, în fiecare zi, ceea ce locomotivele expuse aici au făcut cândva.

În muzeu timpul s-a oprit, iar obiectele care odinioară erau considerate vârful tehnologiei au devenit mărturii ale unei epoci în care fiecare kilometru de cale ferată însemna modernizare, investiții și muncă.

Muzeul Căilor Ferate Române din BucureștiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 21

Un muzeu născut din teama că istoria va fi aruncată la fier vechi

Povestea instituției începe într-o perioadă în care nimeni nu putea ști cât de repede avea să se schimbe tehnologia feroviară.

În 1924, inspectorul general CFR Theodor Balș a avut inițiativa de a aduna și conserva obiecte, documente și vehicule care riscau să dispară odată cu retragerea lor din exploatare.

În 1937 s-au făcut pași importanți pentru constituirea oficială a muzeului, iar doi ani mai târziu, la 10 iunie 1939, România avea un muzeu feroviar propriu-zis, inaugurat sub numele de Muzeul Ceferiștilor.

Locul ales era unul neobișnuit pentru o instituție de acest fel: muzeul funcționa la stadionul Giulești, în spațiile de sub tribune, iar inaugurarea s-a desfășurat în cadrul Ceferiadei, eveniment organizat cu prilejul împlinirii a șapte decenii de la deschiderea liniei București -Filaret - Giurgiu.

Ziua în care războiul a lovit și memoria căii ferate

La 4 aprilie 1944, Bucureștiul a fost ținta unor bombardamente devastatoare, iar zonele feroviare din nordul și nord-vestul Capitalei au fost printre cele mai expuse.

Gara de Nord, triajele, zona Giulești și infrastructura feroviară reprezentau obiective strategice, astfel că stadionul și muzeul aflat în apropierea lor nu puteau rămâne în afara pericolului.

La 4 aprilie 1944, Bucureștiul a fost ținta unor bombardamente devastatoare
La 4 aprilie 1944, Bucureștiul a fost ținta unor bombardamente devastatoare

Colecția muzeului a fost grav afectată, iar numeroase documente, fotografii, machete și obiecte s-au pierdut.

Ceea ce a putut fi salvat a fost mutat în diferite spații ale CFR, iar o parte dintre exponate a ajuns la Muzeul Tehnic din Parcul Carol, unde inginerul și profesorul Dimitrie Leonida a contribuit la conservarea lor.

De aceea, muzeul pe care îl vedem astăzi trebuie privit și prin prisma lucrurilor care lipsesc. Nu este doar o colecție de obiecte care au supraviețuit.

A doua viață a muzeului începe pe Calea Griviței

După război, ideea unui muzeu feroviar nu a fost abandonată, iar în 1953 colecția a fost instalată în clădirea de pe Calea Griviței, în imediata apropiere a Gării de Nord. Acesta este locul care avea să devină, în timp, sediul muzeului cunoscut astăzi de public.

Expoziția a fost reorganizată de mai multe ori, iar un moment important a avut loc în 1969, când, cu prilejul centenarului liniei București - Giurgiu, muzeul a fost reorganizat după un principiu cronologic, astfel încât vizitatorul să poată urmări dezvoltarea căilor ferate române de la primele locomotive până la epocile mai recente.

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București

Muzeul a trecut ulterior prin perioade în care accesul publicului a fost mai dificil, însă o nouă etapă a început în 2012, când spațiul expozițional a fost îmbogățit cu o dioramă feroviară de dimensiuni impresionante, devenită între timp unul dintre cele mai atractive elemente ale vizitei.

România în miniatură, pe 14 metri de șine

Diorama este unul dintre acele obiecte care îi fac pe vizitatori să uite pentru câteva minute că sunt într-un muzeu și să înceapă să caute cu privirea fiecare detaliu.

Are aproximativ 14,4 metri lungime, în jur de patru metri lățime și aproximativ 260 de metri de șine, desfășurându-se pe trei niveluri.

Există gări, poduri, tuneluri, viaducte, semnale, clădiri, linii care se despart și se reunesc, oameni minusculi care par să își vadă de treabă și, mai ales, trenuri care se pun în mișcare.

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București

Diorama nu este o simplă machetă statică, deoarece trenurile circulă, intră în tuneluri, ies din nou la lumină, trec prin gări și traversează peisajul în miniatură, iar întregul sistem este controlat digital.

„Călugăreni”, locomotiva care a supraviețuit timpului

În curtea muzeului se află una dintre piesele care dau cel mai bine măsura vârstei istoriei feroviare românești: locomotiva 43 „Călugăreni”, construită în 1869.

Atunci când linia București–Giurgiu era inaugurată, trenul reprezenta una dintre cele mai spectaculoase expresii ale progresului tehnologic.

Astăzi, în timp ce locomotivele moderne trec prin Gara de Nord la câteva sute de metri distanță, „Călugăreni” stă nemișcată în curtea muzeului, ca o fotografie a momentului în care România începea să descopere viteza industrială.

În interior, sute de obiecte unicat. De la plăcuțe adunate din gările României, la obiecte rare care s-au folosit în infrastructura feroviară.

Anghel Saligny, privit prin obiectele de pe masa de lucru

Una dintre cele mai interesante încăperi ale muzeului este aceea în care trecutul capătă o formă neașteptat de personală prin obiectele asociate inginerului Anghel Saligny.

În loc să îl întâlnești doar sub forma unei fotografii sau a unui nume dintr-un manual, aici îl poți privi prin intermediul biroului de lucru și al unor obiecte personale și tehnice, alături de macheta celebrului pod de la Cernavodă.

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București

O masă de lucru, o trusă, instrumentele de desen sau obiectele de birou pot spune uneori mai mult despre o epocă decât o pagină întreagă de manual.

Podul de la Cernavodă, inaugurat în 1895, a reprezentat una dintre marile realizări inginerești ale României de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar prezența machetei în muzeu leagă direct dezvoltarea căii ferate de dezvoltarea infrastructurii care trebuia să îi permită trenului să traverseze râuri, văi și zone geografice dificile.

Când un ceas de gară era o piesă de tehnologie

Una dintre cele mai interesante lecții pe care le oferă muzeul este că istoria trenurilor nu poate fi separată de istoria comunicațiilor.

Astăzi, un călător poate afla în câteva secunde unde se află trenul său, dacă are întârziere și de la ce linie pleacă, folosind un telefon mobil conectat la Internet.

În urmă cu un secol, lucrurile erau radical diferite, iar circulația trenurilor depindea de telegraf, de telefoane, de semnale și de sisteme mecanice sau electromecanice prin care informația trebuia transmisă rapid.

În colecția muzeului pot fi văzute aparate de telegraf Morse, un teleimprimator Hughes și o centrală Siemens-Halske utilizată pentru sincronizarea ceasurilor din stații.

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București

Sistemul Siemens-Halske putea menține sincronizate aproximativ 300 de ceasuri de gară, ceea ce, într-o rețea feroviară în care ora exactă era esențială pentru circulația trenurilor, reprezenta o performanță tehnică importantă.

Trenurile și industrializarea României

Muzeul spune, de fapt, o poveste mult mai mare decât cea a CFR, pentru că istoria căilor ferate este legată direct de transformarea economică și industrială a României.

Prima linie ferată de pe teritoriul actual al României a fost inaugurată în 1854 între Oravița și Baziaș, fiind destinată inițial transportului cărbunelui, iar pentru transportul de călători un moment esențial l-a reprezentat deschiderea liniei București–Giurgiu în 1869.

În deceniile următoare, calea ferată avea să lege treptat orașe, porturi, zone industriale și regiuni care până atunci erau despărțite de distanțe greu de parcurs.

Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București

Trenul a făcut posibilă deplasarea mai rapidă a mărfurilor, a oamenilor și a informației, iar apariția rețelei feroviare a contribuit la formarea unei economii moderne.

Programul publicat de muzeu este miercuri–duminică, între orele 10:00 și 16:00, ultima intrare fiind la 15:45.

Tariful este de 10 lei pentru adulți și 2,50 lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Infrastructură Ministerul Transporturilor Gara De Nord Stiri Bucuresti Anghel Saligny
Parteneri
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Viva.ro
E breaking în toată țara! Informația care a ajuns la secundă la toate buletinele de știri! Ce s-a întâmplat la 3 minute de la eliberarea lui Călin Georgescu
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
Am vizitat Muzeul Căilor Ferate Române din București
Reportaj
Știri România
16:00
Comoara ascunsă a Bucureștiului: locomotive de 150 de ani și povești care au schimbat România
Fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița a fost condamnat definitiv de Înalta Curte la închisoare cu amânare și 80.000 de lei amendă penală pentru fals. Foto: Profimedia
Știri România
15:40
Un fost şef DIICOT Ialomiţa, amendat cu 80.000 de lei și condamnat la un an de închisoare: Ce a făcut Alexandru Mihailiuc
Parteneri
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Adevarul.ro
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată”
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Fanatik.ro
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Financiarul.ro
Reducerea taxelor ar cere majorarea altora sau tăierea cheltuielilor în următorii 2-4 ani
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Irina Fodor si Radu Vâlcan
Stiri Mondene
16:41
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Actorul Alex Bogdan | Foto: Instagram
Stiri Mondene
16:09
Cum a rămas actorul Alex Bogdan fără toți banii: „Să fiu mai atent”. Mărturisiri dureroase la radio: Ce a pățit timp de 16 ani
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Observatornews.ro
Un oraş din România devine municipiu. Va fi singurul din judeţ cu acest statut
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax.ro
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Redactia.ro
BREAKING Judecătorii de la Tribunalul București au dat decizia în cazul lui Călin Georgescu. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Colaj : Mirabela Gradinaru la New York, cu ocazia adunării ONU 21-septembrie-2026, participă la un eveniment organizat de fundașia Melaniei Trump, este îmbrăctă într-un cosutm de culoare bej
Politică
09:30
Mirabela Grădinaru, invitată la un dejun oferit de Melania Trump. Partenera președintelui României are program separat
Nicușor Dan îmbrăcat în costum bleumarin și cravată cu model, privind spre cameră din spatele unui pupitru oficial.
Politică
08:30
Nicușor Dan a explicat ce se întâmplă dacă Siegfried Mureșan nu reușește să formeze guvernul: Toate variantele pe care le știți
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Fanatik.ro
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Spotmedia.ro
Șeful Nvidia respinge scenariile apocaliptice despre AI: Șanse zero ca lumea să se sfârșească în 2030
Ultimele știri
Exclusiv
Știri România
16:00
De ce a fost condamnat la 6 ani și șase luni de detenție directorul de închisoare care se lăuda că are „o reputație impecabilă, poate cea mai nepătată din tot sistemul”
Infrastructura
17:07
Casa Dimitrie Petrescu din București va fi restaurată cu 90 de milioane de lei și transformată într-un centru educațional și cultural
Cultură și Vacanțe
16:56
Kerosenul a ajuns la cel mai mare preț din ultimele cinci luni. Companiile aeriene vor să crească prețurile din cauza scumpirii combustibilului
Lifestyle
16:45
O tânără a primit din greșeală o alocație de peste 10.000 de euro, iar acum fiscul îi cere toți banii înapoi: „Eroare de procesare”
Citește mai multe
TRENDING
BREAKING NEWS
Știri România
15:29
Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune. Tribunalul București a decis control judiciar - Surse
Analiză
Știri România
13:00
Doru Giugula, fost ofițer USLA, consilier general al PSD la PMB timp de 16 ani și candidat la parlamentare, declarat „lucrător” al Securității comuniste
Știri Externe
07:49
Prognoză pentru iarna 2026-2027 în Europa. Harta ninsorilor a fost actualizată de meteorologi
Auto
08:49
Șoferii primesc reduceri de 15% la RCA de la Asirom, dar cu o condiție
avion air france pe pistă
Cultură și Vacanțe
16:10
Piloții și însoțitorii de bord din Franța intră în grevă, luna viitoare. Cele cinci zile în care zeci de zboruri vor fi anulate
Robert Lloyd(stânga) a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea lui Michael McDermott, în 1996 Sursă foto: colaj foto /Greater Manchester Police
Lifestyle
16:07
Un bărbat a mers la poliție și a mărturisit o crimă comisă în urmă cu 30 de ani: nimeni nu îl bănuia
Cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi - O femeie cu mâna la gură respinge o tigaie cu pește pusă pe o masă
Lifestyle
15:56
Ghid de cumpărare: cum recunoști peștele proaspăt de cel vechi
Geantă de plajă pe o plajă cu nisip
Cultură și Vacanțe
15:32
Noua tactică folosită de hoții de pe plajele din Grecia, la final de sezon: „Priveau insistent spre lucrurile noastre”
Sarah Maria Rizea, o tânără de origine română în vârstă de 20 de ani, a fost desemnată oficial câștigătoarea celei de-a 80-a ediții a prestigiosului concurs Miss Italia 2026. Sursă foto Facebook/Ambasada României în Italia / Ambasciata di Romania in Italia
Lifestyle
15:22
Cine este Sarah Maria Rizea, românca de 18 ani aleasă Miss Italia: de la medalii internaționale la înot la coronița de regină a frumuseții
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Femeie încălzindu-și mâna lângă radiator interior, closeup
Știri România
15:08
Termoenergetica începe probele la căldură de la 1 octombrie. Când se pornește căldura în București
generalul maior (r) Adrian Ciolponea
Exclusiv
Știri România
13:26
O bună parte din aliații europeni din NATO iau în calcul un atac al Rusiei. Ce spune generalul Adrian Ciolponea că ar trebui să facă România
Primul strat de zăpadă s-a așternut la Bâlea Lac
Știri România
13:15
Prima zăpadă a sosit la Bâlea Lac: între „vai, nu” și „ce frumos”
O regulă nouă ar putea aduce mai ușor medicii români din Marea Britanie înapoi în spitalele din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto. Shutterstock
Știri România
13:14
Medicii români din Marea Britanie s-ar putea întoarce mai ușor în spitalele din țară. Regula nouă care le simplifică revenirea
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
09:30
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
07:00
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu