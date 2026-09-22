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Ce face Georgiana Lobonț în luna decembrie. Rugăminte mare pentru fani: „Mi-ar plăcea enorm”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Georgiana Lobonț | Foto: Instagram
Georgiana Lobonț | Foto: Instagram
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Georgiana Lobonț se pregătește pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale sale din acest an: turneul național „Știu românii să colinde”, un spectacol dedicat tradițiilor românești, familiei, credinței și emoției autentice a Crăciunului.

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Turneul din acest an va începe la Oradea Arena, pe 19 decembrie 2026, de la ora 19.00, iar trei zile mai târziu va ajunge la BT Arena din Cluj-Napoca. Concertul de la Cluj s-a transformat însă într-un adevărat fenomen: toate cele 10.000 de bilete disponibile pentru prima seară au fost epuizate în doar șase zile de la punerea lor în vânzare!

Reacția publicului a determinat organizarea unei a doua seri la BT Arena, pe 23 decembrie 2026, tot de la ora 19.00. Astfel, Clujul va găzdui două spectacole susținute de Georgiana Lobonț în pragul Crăciunului.

Unul dintre punctele forte ale spectacolului îl reprezintă colaborarea cu Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros, alături de invitați speciali surpriză.

Georgiana Lobonț, concerte de colinde în Cluj și Oradea

Cu aproximativ trei luni înainte să urce pe scenă pentru a le cânta colinde românilor, Georgiana Lobonț a stat de vorbă cu Libertatea despre proiectul ei de la final de an.

Libertatea: Ce ai pregătit diferit pentru concertele de colinde din 2026?

Georgiana Lobonț: Anul trecut a fost pentru mine mai mult decât un concert. A fost o întâlnire de suflet cu oamenii care mă iubesc, mă ascultă și mă însoțesc de atâția ani. „Știu românii să colinde” a fost un proiect în care am pus foarte mult din sufletul meu, iar reacția oamenilor m-a emoționat profund.

Pentru 2026 am pornit de la aceeași dorință: să nu facem doar un spectacol, ci să construim o adevărată poveste de Crăciun. Am pregătit momente noi, colinde care ne duc cu gândul la copilărie, momente speciale și multe surprize. Dar, dincolo de toate acestea, cred că cel mai important lucru pe care îl aducem este emoția.

Îmi doresc ca omul care intră în sală să simtă că se întoarce, măcar pentru câteva ore, într-o perioadă în care Crăciunul însemna familie, liniște, miros de cozonac, colinde cântate în casă și oameni dragi în jurul mesei. Trăim într-o lume atât de agitată, încât uneori uităm să ne mai bucurăm de lucrurile simple. Iar eu vreau ca aceste concerte să ne amintească exact de ele.

Anul acesta te întâlnești cu publicul din Cluj și Oradea. Ce înseamnă pentru tine aceste două concerte?

Înseamnă enorm! Sunt concerte pe care le aștept cu foarte multă emoție, pentru că eu nu privesc întâlnirea cu publicul doar prin prisma unei scene și a unor lumini. Pentru mine, fiecare om care vine la un concert îmi oferă, de fapt, câteva ore din viața lui. Iar timpul este cel mai prețios lucru pe care îl avem.

Clujul are un loc special în sufletul meu. Am foarte mulți oameni acolo care mi-au fost alături de-a lungul anilor și care mi-au văzut parcursul. Iar Oradea este, la rândul lui, un oraș în care simt o energie extraordinară. Mă bucur că pot duce această poveste a colindelor în ambele locuri.

Pentru mine, aceste concerte sunt și despre recunoștință. Dacă astăzi pot să urc pe scenă și să cânt în fața oamenilor, este și pentru că Dumnezeu mi-a dat un dar și pentru că publicul a ales să creadă în mine. De aceea, fiecare concert este felul meu de a le spune: „Vă mulțumesc că sunteți aici și că mă lăsați să vă intru în suflet prin muzică”!

Există un moment sau un colind din spectacolele de anul acesta care te emoționează în mod special?

Sunt mai multe momente care mă ating foarte tare, pentru că fiecare colind poartă în el o amintire. Pentru mine, colindele nu sunt doar melodii. Sunt parte din copilărie, din familie, din credință și din tot ceea ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului.

Când cânt un colind, mă gândesc la oamenii dragi, la părinți, la copilărie, la serile în care sărbătorile aveau o altă magie. Și cred că fiecare dintre noi are un colind care îl duce instantaneu într-un anumit moment din viață.

Cred că cel mai emoționant moment va fi acela în care sala întreagă va cânta împreună cu mine. Pentru că atunci nu mai există artist și public. Suntem pur și simplu oameni care se întâlnesc printr-o emoție comună. Și poate că asta este cea mai frumoasă parte a unui concert: momentul în care muzica reușește să unească sute sau mii de suflete într-un singur glas.

Georgiana LobonțVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Cât de importantă este credința și familia în povestea concertelor tale de colinde?

Sunt fundamentale. Pentru mine nu există Crăciun fără Dumnezeu și fără familie. Putem avea succes, bani, cariere, case frumoase și orice altceva ne dorim, dar în momentul în care se apropie sărbătorile, cred că fiecare dintre noi se întoarce în suflet la ceea ce contează cu adevărat. Credința este cea care mă ține cu picioarele pe pământ și mă ajută să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am. Iar familia este locul în care mă întorc întotdeauna cu dragoste.

Îmi doresc foarte mult ca oamenii care vin la concertele mele să nu plece doar cu muzica în suflet. Să plece cu un gând bun. Să-și sune părinții. Să-și îmbrățișeze copiii. Să ierte dacă au ceva de iertat. Să spună „Te iubesc” dacă poate nu au mai spus-o de mult. Pentru că, până la urmă, cred că acesta este adevăratul mesaj al Crăciunului: să ne apropiem unii de alții și să ne amintim că iubirea, credința și familia sunt lucrurile care rămân atunci când toate celelalte trec.

Ce surprize le-ai pregătit românilor care vor veni să petreacă alături de tine această perioadă magică?

Am pregătit multe lucruri frumoase, dar nu vreau să spun totul, pentru că vreau ca oamenii să trăiască surpriza direct în sala de spectacol. Pot să spun însă că va fi un concert construit cu foarte mult suflet. Vom avea colinde pe care oamenii le iubesc, momente speciale, invitați dragi și, bineînțeles, foarte multă emoție.

Îmi doresc ca un copil să poată veni la concert și să simtă magia Crăciunului, iar un om în vârstă să-și amintească de Crăciunurile copilăriei lui. Dacă reușim să facem asta, atunci înseamnă că ne-am făcut treaba. Nu vreau ca oamenii să spună doar: „A fost un concert frumos”. Vreau să spună: „Am simțit ceva acolo”! Pentru mine, aceasta este diferența dintre un spectacol și o experiență pe care o porți cu tine mult timp după ce s-au stins luminile scenei.

Ce mesaj are artista pentru fanii ei

Dacă ai putea transmite un singur mesaj celor care vor fi în sală la concertele din 2026, care ar fi acela?

Să vină cu sufletul deschis! Să lase pentru câteva ore grijile, telefoanele, problemele, supărările și tot ceea ce ne apasă zi de zi. Să vină pur și simplu să fie oameni, să fie împreună și să simtă Crăciunul.

Și aș mai vrea să le spun ceva: să nu aștepte sărbătorile ca să-și iubească familia. Să nu aștepte Crăciunul ca să-și sune părinții. Să nu aștepte un moment special ca să spună „Te iubesc”. Viața este atât de fragilă și de imprevizibilă, încât trebuie să învățăm să apreciem oamenii cât timp îi avem lângă noi.

Eu voi urca pe scenă cu toată inima mea și voi cânta pentru ei. Iar dacă la finalul serii măcar un om pleacă acasă mai împăcat, mai aproape de familia lui sau cu mai multă credință în suflet, atunci pentru mine concertul și-a îndeplinit scopul.

Și am o rugăminte tare dragă mie: să nu uite oamenii să vină îmbrăcați în costume populare! Mi-ar plăcea enorm să văd sala plină de oameni îmbrăcați în portul nostru tradițional. Ar fi tare frumos să păstrăm împreună tradiția și atmosfera autentic românească. Pentru mine, costumul popular nu este doar o haină. Este o bucată din identitatea noastră, din istoria și sufletul acestui popor. Iar dacă vom cânta colinde românești, vom vorbi despre credință, familie și tradiție, mi se pare minunat să ducem această poveste până la capăt și prin felul în care ne îmbrăcăm.

Georgiana Lobonț - CONCERT CLUJ BT ARENA 2025 ❤️ “Știu românii să colinde”

Biletele pentru concertul de colinde de la Cluj s-au vândut rapid, motiv pentru care ai decis să mai susții încă un concert în oraș. Cum ai primit această veste și ce înseamnă pentru tine faptul că publicul își dorește atât de mult să fie alături de tine?

Sincer, cu foarte multă emoție. Sunt momente în cariera unui artist pe care nu le poți cumpăra și nu le poți fabrica. Unul dintre ele este atunci când vezi că oamenii își doresc atât de mult să te vadă, încât un singur concert nu este suficient. Când am aflat că biletele s-au vândut atât de repede și că va trebui să mai facem un concert la Cluj, primul sentiment a fost recunoștința. M-am gândit la Dumnezeu și la toți oamenii care au ales să fie alături de mine.

Pentru un artist, poate că cel mai frumos lucru nu este numărul de vizualizări sau aplauzele de la final. Este să vezi oameni care își cumpără un bilet, își fac timp, își iau familia sau prietenii și aleg să petreacă o seară alături de tine. Faptul că publicul din Cluj a cerut încă un concert este o bucurie uriașă, dar și o responsabilitate. Pentru că atunci când oamenii au atât de multă încredere în tine, simți că trebuie să le întorci această iubire prin tot ceea ce faci pe scenă.

Le mulțumesc din tot sufletul celor care au cumpărat bilete, celor care vor veni, celor care mă ascultă și celor care mi-au fost alături de la început. Poate că pentru unii este doar un concert. Pentru mine, este o întâlnire cu oamenii care au devenit parte din povestea mea.

Și cred că peste ani, atunci când ne vom aminti de aceste concerte, cel mai important lucru nu va fi câte lumini au fost pe scenă sau câte cântece am cântat. Ci faptul că, într-o seară de iarnă, mii de oameni au fost împreună, au cântat colinde și au simțit, măcar pentru câteva ore, că suntem mai aproape unii de alții.

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Tags: Muzică concert Colinde Georgiana Lobonț
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