Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu s-au căsătorit religios

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Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu au făcut pasul cel mare weekendul trecut și și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.
Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru elegant și relaxat, înconjurați de familie, colegii din lotul național de canotaj și prieteni apropiați din lumea sportului de performanță. Mirii au strălucit în ținute impecabile: Mădălina a purtat o rochie albă de mireasă cu corset brodat, completată de un buchet de trandafiri albi, în timp ce Ștefan Berariu a optat pentru un costum elegant cu papion.
Petrecerea de nuntă și cununia religioasă au venit ca o completare firească a poveștii lor de dragoste. Cei doi făcuseră cununia civilă în luna februarie a anului trecut, în comuna Dumbrăveni, localitatea natală a canotorului. Cu acel prilej, primarul Ioan Pavăl le-a oferit o medalie de recunoaștere din partea comunității locale, în semn de apreciere pentru munca și dăruirea lor în sportul de performanță.
Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost dansul mirilor, desfășurat într-o atmosferă de vis, având în braț un copil.
Federația Română de Canotaj le-a transmis proaspăt căsătoriților un mesaj călduros de felicitare pe rețelele de socializare, unde au fost distribuite și câteva fotografii de la nuntă.
"Weekend-ul trecut a fost unul de poveste în familia canotajului românesc! Mădălina Bereș și Ștefan Berariu și-au unit destinele. A fost o zi plină de emoție și bucurie, petrecută alături de familie, colegi și de toți cei dragi. Le dorim casă de piatră și o viață frumoasă împreună! Să vă fie drumul plin de iubire, înțelegere și fericire!".
Mădălina Bereș și Ștefan Berariu se numără printre cei mai titrați sportivi ai României. Ștefan este campion european, precum și medaliat cu argint la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, în timp ce Mădălina Bereș are în palmares titlul de triplă campioană mondială și multiplă campioană europeană.