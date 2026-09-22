Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu s-au căsătorit religios

Canotorii Mădălina Bereș și Ștefan Berariu au făcut pasul cel mare weekendul trecut și și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Evenimentul s-a desfășurat într-un cadru elegant și relaxat, înconjurați de familie, colegii din lotul național de canotaj și prieteni apropiați din lumea sportului de performanță. Mirii au strălucit în ținute impecabile: Mădălina a purtat o rochie albă de mireasă cu corset brodat, completată de un buchet de trandafiri albi, în timp ce Ștefan Berariu a optat pentru un costum elegant cu papion.

Petrecerea de nuntă și cununia religioasă au venit ca o completare firească a poveștii lor de dragoste. Cei doi făcuseră cununia civilă în luna februarie a anului trecut, în comuna Dumbrăveni, localitatea natală a canotorului. Cu acel prilej, primarul Ioan Pavăl le-a oferit o medalie de recunoaștere din partea comunității locale, în semn de apreciere pentru munca și dăruirea lor în sportul de performanță.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost dansul mirilor, desfășurat într-o atmosferă de vis, având în braț un copil.

Federația Română de Canotaj le-a transmis proaspăt căsătoriților un mesaj călduros de felicitare pe rețelele de socializare, unde au fost distribuite și câteva fotografii de la nuntă.

"Weekend-ul trecut a fost unul de poveste în familia canotajului românesc! Mădălina Bereș și Ștefan Berariu și-au unit destinele. A fost o zi plină de emoție și bucurie, petrecută alături de familie, colegi și de toți cei dragi. Le dorim casă de piatră și o viață frumoasă împreună! Să vă fie drumul plin de iubire, înțelegere și fericire!".