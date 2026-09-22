Cât de periculos este să faci sport în aer poluat. Ce spun cercetările

Într-o dimineață obișnuită, un alergător pasionat a fost nevoit să inhaleze un nor dens de fum de eșapament în timp ce aștepta să traverseze strada. O experiență comună pentru mulți care aleg să facă mișcare în orașe aglomerate, expunerea la poluarea aerului ridică o întrebare importantă: poate exercițiul fizic în astfel de condiții să facă mai mult rău decât bine?

Cum ne afectează poluarea sănătatea?

Potrivit BBC, poluarea aerului este o problemă globală care afectează 99% din populația lumii, contribuind anual la 6,7 milioane de decese premature, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Printre poluanții responsabili se numără particulele fine PM 2.5, de 30 de ori mai mici decât lățimea unui fir de păr uman. Acestea pot pătrunde adânc în plămâni, ajungând până la fluxul sangvin și chiar la creier, provocând daune vaselor de sânge și creierului, conform unui studiu publicat în 2025 în The Lancet.

„Obișnuiam să credem că poluarea aerului afectează doar plămânii, însă cercetările arată legături cu boli cardiovasculare, diabet, probleme cognitive și chiar infertilitate”, explică Audrey de Nazelle, profesor la Imperial College London.

La poluarea cu PM 2.5 se adaugă dioxidul de azot, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon și ozonul troposferic. Aceste substanțe pot provoca inflamații pulmonare, afecta dezvoltarea plămânilor și crește riscul unor boli cronice, inclusiv boala Parkinson.

Ce se întâmplă când facem sport în aer poluat?

Când alergăm sau mergem cu bicicleta, respirăm mai profund și mai rapid, astfel că inhalăm mai multe particule poluante, spun experții. Dar, surprinzător, simpla deplasare cu mașina nu este o soluție mai sigură. „Expunerea în mașină poate fi mai mare decât pe bicicletă, deoarece în timpul deplasării cu bicicleta există mai mult flux de aer care diluează concentrația de poluare”, afirmă Rudy Sinharay, specialist în pneumologie la Imperial College London NHS Trust.

De asemenea, metroul nu este neapărat o soluție ideală. Studiile au arătat concentrații ridicate de particule fine în stațiile subterane din orașe precum Londra sau New York, cauzate de frecarea roților, șinelor și frânelor.

Sportul, benefic chiar și în aer poluat

Cu toate acestea, vestea bună este că, în majoritatea cazurilor, beneficiile exercițiilor fizice în orașele poluate depășesc riscurile. „Exercițiile fizice nu doar că îmbunătățesc sănătatea generală, dar pot oferi și o anumită protecție împotriva efectelor nocive ale poluării”, subliniază de Nazelle.

Un studiu din 2016, citat de cercetătoarea de la Imperial College London, a demonstrat că mersul pe jos și mersul pe bicicletă oferă beneficii semnificative pentru sănătate, care le depășesc pe cele ale aerului murdar, cu excepția unor orașe extrem de poluate, cum ar fi New Delhi. În plus, exercițiile fizice reduc riscul de deces prematur chiar și în condiții de poluare, conform unei analize recente care arată o scădere cu 26% a mortalității în rândul celor activi, comparativ cu cei sedentari.

În 2018, un alt studiu coordonat de Sinharay a arătat că o simplă plimbare de două ore într-un parc din Londra a îmbunătățit considerabil funcția pulmonară și sănătatea vasculară a participanților, comparativ cu o plimbare efectuată pe străzi aglomerate. Totuși, persoanele cu afecțiuni preexistente, precum astmul sau bolile cardiovasculare, ar trebui să fie mai precaute atunci când fac sport în aer liber, mai ales în zilele cu niveluri ridicate de poluare.

Cum să te protejezi?

Dacă locuiești într-un oraș mare, evitarea completă a poluării este imposibilă, dar există soluții pentru a minimiza expunerea. Caută trasee mai puțin aglomerate, cum ar fi străzile laterale sau parcurile. Studiile arată că evitarea drumurilor cu trafic intens poate reduce expunerea la poluare cu 20%-30%, iar uneori chiar cu 50%.

De asemenea, evită orele de vârf, când traficul este mai intens, pentru a nu fi expus la așa-numitele „focare de poluare”. Pe timp de vară, evită să faci sport în timpul prânzului, când nivelul de ozon troposferic este cel mai ridicat.

În plus, poți verifica indicii locali de calitate a aerului, disponibili online pe platforme precum World Air Quality Index (WAQI). În zilele cu poluare ridicată, optează pentru exerciții în interior sau într-un parc mai puțin poluat, recomandă specialiștii.