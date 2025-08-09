Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a fost alertat prin apelul la numărul unic 112, care anunța un accident grav.

Echipele de salvare montană au intervenit prompt, cerând și sprijinul elicopterului SMURD de la Punctul de Operare Aeromedicală Caransebeș.

„Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu a intervenit de urgenţă în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munţii Făgăraş. Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat şi elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeş”, a transmis, vineri seară, Salvamont Sibiu.

După sosirea la fața locului, salvatorii au constatat că victima suferise leziuni incompatibile cu viața. Astfel, a fost confirmat decesul bărbatului, iar elicopterul a fost retras de la misiune.

Echipa Salvamont a preluat trupul neînsuflețit și l-a transportat până la baza muntelui, unde a fost predat autorităților medicale legale pentru efectuarea necropsiei.

