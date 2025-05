Un grup de turiști a fost doborât de suflul puternic al unui avion care decola de pe pista Aeroportului Princess Juliana, aflat foarte aproape de populara plajă Maho.

Înregistrarea video care a devenit virală pe rețelele sociale arată momentul în care mai mulți turiști aflați lângă gardul aeroportului sunt împinși de jetul de aer al motoarelor unui avion MD 80 al companiei Insel Air. Unii dintre ei au ajuns chiar în apă.

Mulți internauți au atras atenția asupra riscurilor expunerii la niveluri ridicate de zgomot, în special pentru copii: „Autoritățile locale au făcut în mod repetat apeluri pentru ca oamenii să nu se apropie de gardul de lângă pista de decolare”.

Cu toate acestea, mulți turiști continuă să își asume riscuri pentru a obține experiențe memorabile.

Insane jet blast at St. Martin Airport: a tourists get blown away by MD80 aircraft taking off. pic.twitter.com/7Q6AjQoC7k