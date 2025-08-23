Cuprins:
Șoferul a reușit să oprească vehiculul
În ciuda stării sale critice, șoferul a reușit să oprească vehiculul, lovind doar un indicator rutier. Din nefericire, acesta nu a putut fi salvat. Pasagerii au scăpat nevătămați, dar au rămas profund marcați de incident.
Situația tensionată după accident
Tensiunea a escaladat când pasagerii au aflat că patronul firmei de transport cunoștea istoricul medical al șoferului. Acesta fusese operat pe cord anterior, dar a fost totuși trimis în cursă. Revolta turiștilor a atins cote maxime când patronul a încercat să-i convingă să continue călătoria în același autocar avariat.
„Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar”, a spus un pasager.
Intervenția autorităților
În fața refuzului categoric al pasagerilor de a urca în autocarul avariat, situația a necesitat intervenția autorităților. Turiștii au contactat autoritățile din România, care la rândul lor au apelat la consulul din Salonic.
În urma acestor demersuri, patronul firmei de transport a fost de acord să trimită un alt autocar pentru preluarea turiștilor români. Incidentul s-a încheiat fără alte victime în afara șoferului decedat.
Un alt caz petrecut în Grecia este reprezentat de turiștii care au rămas fără mașină. Aceasta a fost confiscată de polițiști pentru o perioadă de șase luni după ce turiștii au comis o greșeală minoră, dar care a fost înregistrată de o cameră de supraveghere.
