Bogații renunță la Dubai și aleg Mallorca

Din cauza războiului din Iran, orașe precum Dubai și Abu Dhabi riscă să piardă o importantă sursă de venituri. În contextul tensiunilor din regiune, mulți turiști bogați își anulează vacanțele planificate în Orientul Mijlociu și aleg alte destinații, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Una dintre cele mai căutate alternative a devenit insula Mallorca, din arhipelagul Insulele Baleare, în Spania, unde cererea pentru vile de lux a crescut puternic după izbucnirea conflictului.

Agenții imobiliari susțin că primesc tot mai multe solicitări de la turiști care au renunțat la vacanțele planificate în statele din Golf.

„Cererile pentru închirierea de vile s-au triplat”

Marcel Remus, specializat în închirierea de vile de lux, spune că cererea a crescut rapid: „De când a început situația din Dubai, cererile pentru închirierea de vile s-au triplat”. Potrivit lui Remus, numeroși clienți din Germania, Austria, Elveția și Statele Unite caută acum vile în cele mai bune zone din Mallorca, după ce inițial își planificaseră vacanțele de Paște sau din luna mai în hoteluri de lux din Dubai.

Insula devine tot mai atractivă pentru turiștii foarte bogați. În special americanii au început să descopere Mallorca, iar unii dintre ei nu se limitează doar la vacanțe.

Tot mai mulți aleg să se stabilească definitiv pe insulă, iar achizițiile imobiliare realizate de cetățeni americani au crescut anul trecut cu 150%.

Strategia autorităților împotriva turismului de masă

Această evoluție este legată și de măsurile adoptate de autoritățile locale pentru a reduce turismul de masă. Strategia insulei pune accent tot mai mult pe calitate, nu pe cantitate.

Autoritățile încearcă să atragă un public cu venituri mai mari, în locul turiștilor veniți pentru distracția ieftină din zone precum celebrul cartier de petreceri. Iar semnalele arată că strategia începe să dea rezultate: turiștii care au vizitat Mallorca anul trecut au cheltuit cu 5% mai mult decât în anul precedent.

În total, cheltuielile turiștilor au ajuns la 23,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă peste 200 de euro pe zi pentru fiecare vizitator.

Creșteri puternice pe piața imobiliară

Pe fondul interesului tot mai mare pentru proprietățile de lux, prețurile din acest segment au crescut semnificativ. În ultimii cinci ani, proprietățile exclusiviste din Mallorca s-au scumpit în medie cu aproximativ 13% pe an.

Specialiștii spun că unii dintre turiștii bogați care ajung acum pe insulă în loc de Dubai ar putea decide ulterior să cumpere o vilă sau teren, ceea ce ar putea împinge prețurile și mai sus.

Reamintim că, sâmbătă, 28 februarie, SUA şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf, afectând şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE