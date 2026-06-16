În 2023, Artur Denisultanov a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru fraudă, dar a semnat un contract cu armata și a plecat pe front. El a fost ucis un an mai târziu, arată documente scurse de la oficiul stării civile. Autoritățile cecene nu au comentat pe această temă.

În 2023, „șeful mafiei cecene” a fost găsit vinovat de fraudă în valoare de 37 de milioane de ruble, circa 440.000 de euro.

Dându-se drept „broker”, a luat bani de la un moscovit în vârstă de 26 de ani, aparent pentru a-i schimba în valută.

Denisultanov risca până la 10 ani de închisoare, dar instanța i-a redus pedeapsa din cauza participării sale la „operațiuni de luptă” și a primirii unor recompense secrete nespecificate.

În 1998, Demisultanov a fost închis pentru răpire, iar în 2000, a fost condamnat pentru fraudă, răpire, extorcare, agresiune asupra unui funcționar guvernamental și falsificare de documente.

În 2017, Denisultanov a fost acuzat de tentativă de asasinare a lui Adam Osmaiev, comandantul batalionului cecen Djohar Dudaev. S-a dat drept jurnalist și a încercat să-l omoare pe Osmaiev în timpul unei întâlniri, dar soția acestuia, Amina Okueva, a reușit să-l rănească pe asasin.

Denisultanov a petrecut doi ani și jumătate într-un centru de detenție preventivă din Ucraina, așteptând un verdict.

Cu toate acestea, Rusia a reușit să negocieze schimbul său; iar acuzațiile împotriva atacatorului au fost retrase.

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