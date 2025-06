Rută pentru aprovizionarea forțelor ruse

„Operațiunea a durat mai multe luni. Agenții SBU au minat suporturile acestei construcții ilegale”, a declarat SBU pe Telegram.

Construit după ocuparea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, Podul Kerci este o rută critică de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate.

„Și astăzi, fără a provoca victime în rândul civililor, primul exploziv a fost activat la ora 4:44 dimineața”, a declarat SBU.

Suporturile subacvatice ale pilonilor podului au fost grav avariate la bază, în urma detonării a 1.100 kilograme de exploziv echivalent TNT.

Șeful SBU a supraveghet personal operațiunea

Operațiunea, care urmează atacului masiv cu drone al SBU împotriva aviației strategice ruse din 1 iunie, a fost supravegheată personal de șeful agenției, Vasil Maliuk.

Explozia a avariat părțile subacvatice ale suporturilor podului, susține SBU. „Podul este în stare de urgență”, se arată în comunicatul de presă. Nu există victime civile.

„Dumnezeu iubește treimea, iar SBU își duce întotdeauna planurile la bun sfârșit și nu se repetă niciodată. Anterior, am lovit Podul Crimeea de două ori în 2022 și 2023. Astăzi am continuat această tradiție sub apă”, a spus acesta.

În momentul atacului, mașinile traversau podul dinspre Taman, dar nu au existat victime și, potrivit canalului Telegrm Mash, nici pagube. După acest incident, podul a fost închis timp de trei ore, în timp ce specialiștii verificau drumul și îndepărtau resturile dronei.

Lovit de încă 2 ori

Podul a suferit daune semnificative în timpul a două atacuri ucrainene anterioare, în octombrie 2022 și iulie 2023, însă niciunul nu a reușit să îl scoată din funcțiune.

În octombrie 2022, a avut loc o explozie pe Podul Crimeea, Un camion a fost aruncat în aer, provocând distrugerea parțială a două secțiuni ale podului și aprinderea vagoanelor de pe calea ferată. Cinci persoane au murit în explozie. În august 2023, Vasil Maliuk a numit explozia din octombrie „una dintre acțiunile” SBU.

„Am trecut prin șapte cercuri ale iadului, am folosit atâția oameni în întuneric… Rușii au «închis» 22 de persoane – i-au băgat în închisoare. Toți sunt acuzați de complicitate la un act terorist. Deși, de fapt, își făceau treburile obișnuite, de zi cu zi.”, a spus el .

În noaptea de 17 iulie 2023, podul a fost atacat de drone maritime. În urma exploziei de pe pod, un cuplu căsătorit care se afla la volanul unei mașini a fost ucis, iar fiica lor de 14 ani a fost rănită.

Ulterior, SBU a dezvăluit detalii despre această operațiune și a transmis o înregistrare video a atacului canalului CNN. Potrivit lui Maliuk, o dronă experimentală de suprafață Sea Baby, încărcată cu 850 de kilograme de explozibili, a fost folosită pentru a lovi podul.

A costat 4 miliarde de dolari

Construcția podului, cunoscut și sub numele de Podul Kerci, are o valoare semnificativă pentru Rusia. Proiectul în valoare de 4 miliarde de dolari a fost o declarație politică menită să afirme anexarea ilegală a Crimeei de către Kremlin în 2014, întrucât peninsula nu este conectată terestru de Rusia.

Ministerul Apărării al Rusiei a afirmat anterior că trei drone ucrainene au fost doborâte peste Crimeea în noaptea de 3 iunie.

În aceeași zi, Podul Crimeei a fost închis traficului între orele 06:00 și 09.00 dimineața, ora locală, potrivit canalelor locale Telegram.

Canalul Telegram Mash a raportat că o dronă ucraineană a fost doborâtă peste pod, iar resturile sale au căzut pe șosea.

Potrivit canalului Telegram proucrainean Crimean Wind, podul a fost închis pentru inspecție, probabil pentru a examina daunele.