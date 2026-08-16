Atac ucrainean de amploare în regiunea Moscovei

Ucraina a atacat regiunea Moscovei în noaptea de 15 spre 16 august.

Printre obiectivele afectate s-ar afla și un depozit al Wildberries, unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia, cunoscut drept un fel de „Amazon al Rusiei”.

Un incendiu a izbucnit la un depozit Wildberries din satul Koledino, în apropiere de Moscova, după ce obiectivul ar fi fost lovit în timpul atacului.

🔥 Koledino, Moscow Oblast. Russias largest Wildberries logistics hub is up in flames.



The warehouse, covering more than 200,000 m², was reportedly hit during a major overnight Ukrainian drone attack on the Moscow region. 🇺🇦 pic.twitter.com/GQob5pptOx — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) August 16, 2026

Informația a fost relatată de canalul de monitorizare Exilenova Plus.

Ukrainian attacks destroyed a major warehouse in the Moscow region and set another Wildberries warehouse in Domodedovo on fire. pic.twitter.com/CniYmqGId6 — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Atacul a afectat și orașul Domodedovo, unde complexul de producție și logistică „Severnoe Domodedovo” a fost cuprins de flăcări.

Și în Cehov, un alt oraș din regiunea Moscovei, au fost raportate atacuri și au fost auzite sisteme de apărare aeriană în funcțiune.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au oferit un comentariu oficial privind atacurile.

Incidentul de la Koledino este al doilea atac raportat în această săptămână asupra unui obiectiv logistic al Wildberries.

Pe 11 august, un centru logistic al companiei din satul Novaia Usman, în regiunea Voronej, a fost cuprins de flăcări în urma unei serii de explozii.

Informația a fost relatată inițial de canalul Telegram Supernova Plus și a fost ulterior confirmată de Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei.

Wildberries are un rol important în economia de consum a Rusiei, însă compania a intrat și în atenția autorităților occidentale.

#Moscows latest tourist attraction: a 200,000+ square meter portal to hell



A massive fire broke out at a Wildberries logistics complex after a drone attack — the largest warehouse in #ruZZia



Looks like the delivery service is having some unexpected delays 📦🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GJPnikmrFE — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 16, 2026

De ce este important Wildberries pentru Rusia

Wildberries comercializează pe platforma sa o gamă foarte largă de produse. Printre acestea se află și echipamente care pot avea utilizări militare, inclusiv componente pentru drone și veste antiglonț.

În luna iulie, divizia bancară a Wildberries a fost sancționată de Uniunea Europeană, pe motivul contribuției sale financiare la bugetul de stat al Rusiei.

Astfel, atacurile asupra infrastructurii logistice a companiei pot avea o semnificație mai largă decât simpla afectare a unei platforme comerciale.

Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii din Rusia

Atacurile ucrainene asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei s-au intensificat în ultimele zile, Kievul susținând că urmărește să reducă capacitatea Moscovei de a continua războiul.

Sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că forțele ucrainene au lovit baza aeriană militară rusă Savasleika și o instalație importantă a Roscosmos din regiunea Samara.

Potrivit lui Zelenski, în aceste operațiuni au fost folosite rachete „Flamingo”, produse în Ucraina.

Cu o zi înainte, în noaptea de 14 august, Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari porturi rusești de la Marea Baltică. Statul Major General al Ucrainei a anunțat că două fabrici au fost avariate și că a izbucnit un incendiu.

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