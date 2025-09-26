Un răspuns simetric la măsurile Budapestei

„Am impus o interdicție de intrare pentru trei înalți responsabili militari maghiari”, a declarat pe X șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiga.

Potrivit acestuia, este vorba de un „răspuns simetric” al Ucrainei la deciziile similare luate de Budapesta.

„Fiecare act de lipsă de respect din partea Ungariei va primi un răspuns adecvat, în special lipsa de respect față de militarii noștri”, a declarat ministrul ucrainean.

Ungaria a declarat persona non grata un ofițer de top ucrainean

Unul dintre puținii aliați ai Moscovei în Europa de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, Ungaria l-a declarat în august persona non grata pe un ofițer ucrainean de rang înalt, Robert Brovdi.

Budapesta l-a acuzat pe militarul provenit din minoritatea maghiară din Ucraina că a perturbat aprovizionarea cu petrol rusesc prin atacurile sale asupra conductei rusești Drujba.

In response to the latest Ukrainian strike against the Druzhba oil pipeline, the Hungarian government has decided to ban the commander of the military unit responsible from entering Hungary and the entire Schengen Area.



This was an attack on Hungarys sovereignty, endangering… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Complexul energetic rus, lovit tot mai des de trupele Kievului

În ultimele luni, Kievul și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice din Rusia, încercând să perturbe exporturile și să reducă veniturile generate de acestea, care permit Moscovei să finanțeze războiul împotriva Ucrainei.

În iulie, Ungaria a interzis, de asemenea, intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ucraineni, în urma morții unui bărbat care deținea pașapoarte maghiare și ucrainene.

Potrivit Budapestei, recrutorii armatei ucrainene ar fi bătut victima până la moarte.

Ucraina, a cărei populație include o minoritate de origine maghiară în zona de frontieră din vestul teritoriului său, a respins aceste acuzații.

De la începutul invaziei ruse, tensiunile dintre Kiev și Budapesta, deja palpabile înainte, s-au accentuat și mai mult. Ungaria refuză să-și ajute militar vecinul, paralizează negocierile de aderare la Uniunea Europeană și încearcă să blocheze în mod regulat adoptarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE