Avertismentul Ucrainei

Ucraina susține că Rusia plănuiește pe teritorul său înscenarea unui atac care ar putea avea numeroase victime și ar fi menit să compromită procesul de pace mediat de președintele american Donald Trump. Ținta ar putea fi o biserică sau un alt loc cu semnificație religioasă ori simbolică, în perioada premergătoare Crăciunului pe rit vechi, sărbătorit pe 7 ianuarie.

Într-un comunicat transmis vineri, 2 ianuarie, serviciul de informații de la Kiev a afirmat că estimează, „cu o probabilitate ridicată”, că atacul ar putea avea loc pe teritoriul Federației Ruse sau în regiunile ucrainene aflate sub ocupație ilegală, cu scopul de a discredita Ucraina.

„Momentul probabil – în ajunul sau în timpul sărbătoririi Crăciunului conform calendarului iulian. Locația provocării ar putea fi o clădire religioasă sau un alt obiectiv cu o semnificație simbolică importantă, fie pe teritoriul Rusiei, fie în zonele temporar ocupate ale Ucrainei”, se arată în comunicat.

Cum ar intenționa Rusia să atribuie atacurile Ucrainei

Serviciul de spionaj a declarat că Rusia intenționa să atribuie atacurile Ucrainei, folosind „drone fabricate în Occident, aduse de pe linia frontului la locul atacului falsificat”. Astfel de operațiuni sunt „în concordanță cu modul de operare al serviciilor speciale ruse”, a adăugat serviciul secret ucrainean.

Kievul acuză Kremlinul că a recurs deja la manipulări similare, dând ca exemplu presupusul atac ucrainean cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin – o acțiune pe care Ucraina o consideră o înscenare menită să submineze negocierile.

Autoritățile ucrainene avertizează acum că „miza ar putea fi ridicată” printr-un nou atac fabricat, cu pierderi de vieți omenești.

Serviciul de spionaj afirmă că avertismentul său se bazează pe indicii privind o intensificare a campaniilor ruse de dezinformare.

Șuier, cel mai cunoscut câine polițist, a murit subit la un an după ce a ieșit la „pensie”. Oamenii: „Ce s-a întâmplat? Nu era așa bătrân”
O familie din Sibiu restaurează un hotel istoric din Germania. Clădirea construită în 1908 va fi transformată într-o pensiune modernă
Știri România 23:27
O familie din Sibiu restaurează un hotel istoric din Germania. Clădirea construită în 1908 va fi transformată într-o pensiune modernă
Ploaie îngheţată în România: zonele afectate de fenomenul Freezing Rain
Știri România 22:47
Ploaie îngheţată în România: zonele afectate de fenomenul Freezing Rain
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Stiri Mondene 17:05
Imagini cu nepoții lui Ion Țiriac. Cum arată băieții Ilenei Lazariuc și ai lui Alexandru Țiriac
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
Stiri Mondene 16:45
Cât costă rochia argintie purtată de Melania Trump de Revelion 2026. A strălucit la brațul președintelui la petrecerea de la Mar-a-Lago
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor". Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Politică 01 ian.
USR susține că TVR jignește străinii și minoritățile cu logoul „Televiziunea românilor”. Ce spune Robert Schwartz, șeful Radioului public
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 31 dec. 2025
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
