„Suntem convinși că, în calitate de fost militar trimis într-o zonă de luptă, guvernatorul DeSantis cunoaşte diferenţa între o «dispută» şi un război. Îl invităm să viziteze Ucraina pentru a avea o înţelegere mai profundă a invaziei pe scară largă a Rusiei şi a ameninţărilor pe care aceasta le reprezintă pentru interesele SUA”, a scris miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, într-un mesaj publicat pe Twitter.

We are sure that as a former military officer deployed to a combat zone, Governor @RonDeSantisFL knows the difference between a ‘dispute and war. We invite him to visit Ukraine to get a deeper understanding of Russias full-scale invasion and the threats it poses to US interests https://t.co/BLLam9G8lV