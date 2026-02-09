Vitalii Zaicenko, directorul general al operatorului de stat Ukrenergo, a declarat că loviturile au redus capacitatea de generare a energiei nucleare cu aproximativ 50%.

Strategia „deconectării”: Un risc major de securitate

Deși Moscova nu a lovit direct reactoarele nucleare, strategia sa vizează izolarea acestora prin distrugerea infrastructurii de conectare. Atacul asupra substațiilor de înaltă tensiune a forțat închiderea completă a unei unități de reactor și reducerea drastică a producției la celelalte.

„Rușii au avut un succes mare. Toate centralele noastre nucleare au fost forțate să reducă producția, iar noi am pierdut jumătate din capacitatea de generare imediat după atac”, a avertizat Vitalii Zaicenko.

Oficialii ucraineni atrag atenția asupra unui pericol mortal: electricitatea externă este vitală pentru răcirea reactoarelor.

Dacă o centrală este deconectată de la rețea și generatoarele diesel de rezervă eșuează, o topire nucleară (meltdown) s-ar putea produce în câteva ore. „Nu este o situație bună pentru siguranța nucleară”, a subliniat șeful Ukrenergo.

Context geopolitic tensionat

Escaladarea vine într-un moment diplomatic critic, în timp ce Kievul, Washingtonul și Moscova sunt angajate în negocieri de pace.

Atacurile sfidează discuțiile recente la nivel înalt: președintele american Donald Trump a declarat că, pe 29 ianuarie, i-a cerut personal lui Vladimir Putin să oprească bombardamentele asupra Kievului și a orașelor ucrainene.

Cu toate acestea, Rusia a ignorat solicitările, lovind instalații energetice pe 3 februarie și continuând cu atacul masiv din 7 februarie.

Apelul disperat al președintelui Zelenski

În cadrul unei ședințe de guvern din 9 februarie, președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile și a cerut partenerilor internaționali accelerarea livrărilor de rachete pentru apărarea antiaeriană.

„Instalațiile noastre de generare a energiei nucleare… rămân de facto ținte constante. Și acest lucru necesită un nivel de răspuns diferit de cel pe care îl avem acum”, a transmis liderul de la Kiev, adăugând că lumea nu trebuie să rămână tăcută în fața acestei amenințări.

În prezent, Ucraina a reușit să repare o singură substație, însă situația rămâne critică, fiind impuse restricții severe de electricitate în toată țara.

