Mantalele au fost făcute publice pentru prima dată într-un videoclip demonstrativ distribuit de Mihailo Fedorov. El a spus că videoclipul „arată o mostră terminată care a fost testată cu succes pe teren”.

Pelerinele au fost deja folosite de Brigada 35 Marină în timpul contraofensivei ucrainene, a anunțat Mihailo Fedorov.

Ukrainian engineers created an invisibility cloak to protect troops from Russian thermal imaging



The 2.5-kg cloak blocks body heat emission. It was developed by Brave1, a Ukrainian platform connecting innovators to the countrys defense needs. https://t.co/YKcsuOj7lk pic.twitter.com/k88kPm8i0E