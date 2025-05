Ucraina și SUA au semnat acordul mineralelor. Donald Trump: „Ne garantează banii”

Fondul va fi gestionat de ambele țări

„Împreună cu Statele Unite, creăm Fondul care va atrage investiții globale în țara noastră”, a anunțat ministrul economiei și prim-viceprim-ministru al Ucrainei, Iulia Sviridenko, pe platforma X.

Fondul, creat în proporție egală, va fi gestionat 50/50 de Ucraina și SUA, fără ca vreo parte să aibă control majoritar, reflectând ceea ce oficialii descriu ca „parteneriat egal cu adevărat bazat pe câștig reciproc, cooperare și respect”.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și Iulia Sviridenko, ministrul economiei din Ucraina, au semnat la Washington acordul – Foto: Facebook.com/yulia.svyrydenko

Președintele american Donald Trump, ceruse anterior rambursarea a 500 de miliarde de dolari. El a repetat miercuri, înainte de semnarea acordului că Statele Unite vor ceva în schimb pentru „eforturile lor”.

„Și noi am spus: pământuri rare. Au pământuri rare foarte bune. Am ajuns la un acord care ne garantează banii și ne permite să începem să săpăm și să facem ceea ce avem de făcut”, a mai spus președintele american.

Donald Trump a subliniat că „este un lucru bun și pentru ei, deoarece va exista o prezență americană” în Ucraina.

Trump a renunțat la solicitările inițiale ca Ucraina să plătească înapoi ajutoarele primite, alegând în schimb această formulă de investiție comună, pe termen lung.

Acordul prevede că toate resursele minerale și energetice ale Ucrainei rămân proprietatea statului.

„Statul ucrainean este cel care stabilește de unde și ce să extragă. Subsolul rămâne în proprietatea ucraineană – acest lucru este consacrat în acord”, a subliniat Sviridenko.

Mai exact, acest acord va finanța „proiecte de extracție a mineralelor, petrolului și gazelor”, a precizat ministrul ucrainean pe Facebook.

Acordul mineralelor a fost motivul tensiunilor dintre Kiev și Washington de câteva luni încoace.

SUA și Ucraina au semnat miercuri acordul mineralelor, care nu include însă garanții de securitate – Foto: facebook.com/yulia.svyrydenko

Ce presupune acordul semnat de SUA și Ucraina

Fondul va fi alimentat cu 50% din veniturile generate de noile licențe pentru proiecte în domeniul materialelor critice, petrolului și gazelor.

Veniturile din proiectele deja existente nu vor fi incluse. De asemenea, fondul va beneficia de susținere directă din partea guvernului SUA, prin Corporația Internațională de Finanțare a Dezvoltării (DFC), pentru atragerea de investiții și tehnologii.

„Acest parteneriat permite Statelor Unite să investească alături de Ucraina, să deblocheze activele de creștere ale Ucrainei, să mobilizeze talentele, capitalul și standardele de guvernanță americane”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un mesaj video.

Pentru a proteja climatul investițional, veniturile Fondului nu vor fi impozitate nici în SUA, nici în Ucraina. Proiectele specifice vor fi stabilite de ambele părți, cu condiția ca toate investițiile să fie realizate exclusiv pe teritoriul ucrainean.

De altfel, documentul semnat miercuri nu recunoaște o datorie a Ucrainei față de SUA.

În primii 10 ani, profiturile generate de Fond vor fi reinvestite în proiecte de reconstrucție, fără a fi distribuite.

„Ne așteptăm ca, în primii 10 ani, profiturile și veniturile fondului să nu fie distribuite, ci să poată fi investite doar în Ucraina – în proiecte noi sau în reconstrucție”, a precizat Sviridenko.

Totodată, documentul nu presupune nici o modificare a clasificării înregistrărilor legale ale companiilor, de exemplu, companiile de stat, precum Ukrnafta și Energoatom, vor rămâne în posesia statului ucrainean.

Cu toate acestea, documentul nu include garanții americane de securitate împotriva Rusiei, cerință asupra căreia Volodimir Zelenski a insistat.

Acordul mineralelor, „un succes”

Prim-ministrul Denys Șmîhal a numit acordul „un succes”, subliniind că acesta consolidează suveranitatea economică a Ucrainei și semnalează comunității internaționale că Kievul este un partener de încredere.

„Este într-adevăr un acord internațional frumos, echitabil între guvernele american și ucrainean, privind investițiile comune în dezvoltarea și reconstrucția Ucrainei”, a spus premierul ucrainean Denis Șmîhal la televiziunea națională.

Acum, acordul mineralelor trebuie să fie ratificat de parlamentul Ucrainei, după semnare.

Potrivit oficialilor, acordul nu afectează cursul integrării europene al Ucrainei și respectă în totalitate Constituția și obligațiile internaționale ale țării.

Kievul speră că prin acest document să arate și altor țări că Ucraina este un jucător global de încredere.

Ambele țări spun că acordul este conceput ca o investiție comună pe termen lung, care se va întinde pe mai multe decenii.

