31 august, data la care Ucraina va sărbători Ziua Limbii Române

Zelenski a venit la București pentru a doua oară în aproape trei ani. „În vederea dezvoltării înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române, încurajând dialogul intercultural, având în vedere conservarea identității și dezvoltând identitatea lingvistică și culturală a cetățenilor ucraineni, decretez: Se instituie Ziua Limbii Române în Ucraina, care va fi sărbătorită anual la 31 august” scrie în decretul semnat de președintele ucrainean. Decretul intră în vigoare de la data publicării sale, adică din 12 martie.

În acest moment, în Ucraina nu există nicio sărbătoare în cinstea unei alte limbi a ţărilor vecine. Totuși, pe 24 mai se sărbătoreşte Ziua scrierii şi culturii slave, introdusă în 2004 de către preşedintele de atunci, Leonid Kucima. Iar pe 10 septembrie 2025, în Ucraina au fost organizate pentru prima dată evenimente dedicate Zilei limbii şi literaturii tătare din Crimeea, dar deocamdată nu a fost acceptată propunerea ca 10 septembrie să fie Ziua limbii tătare.

Ucraina urma să închidă anul viitor 16 licee românești din regiunea Cernăuți, din cele 20. Nicușor Dan: „Va fi o excepție”

Amintim că mai multe licee cu predare în limba română urmau să fie închise în 2027. „Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a spus secretarul Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu, în octombrie 2025.

Mai exact, acum 5 luni, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee, care prevedea că din cele 20 de licee românești vor fi eliminate nu mai puțin de 16. Cele patru licee în română care vor mai rămâne vor fi în Cernăuți și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța.

Totuși, preşedintele Nicuşor Dan a susținut pe 12 martie că a semnat un document la București alături de Zelenski care va permite românilor din Ucraina să-şi continue educaţia în limba maternă în localităţile lor, în ciuda comasării școlilor.

„Documentul semnat azi duce nivelul de protecţie al minorităţilor la standardele stabilite de organismele internaţionale, Consiliul Europei. Dacă vorbim de educaţie, pentru că ăsta a fost subiectul, Ucraina are o reformă a educaţiei în care, în linii mari, comasează şcoli şi, din perspectva acestui document, face o excepţie pentru minorităţi, astfel încât ei, bineînţeles, fiind mai puţini, să poată să-şi desfăşoare în localitatea lor educaţia în limba maternă”, a afirmat Nicușor Dan în conferinţa de presă comună cu Zelenski de la Palatul Cotroceni.

