Cum a fost depistat bărbatul deghizat

Bărbatul a sosit la punctul de control ca pasager într-un autoturism condus de un localnic. În timpul verificării documentelor, șoferul a prezentat un pașaport aparținând unei femei născute în anul 1954.

Atenția polițiștilor de frontieră a fost atrasă de comportamentul suspect al „pasagerei”: persoana era înfășurată strâns într-un batic și evita în mod deliberat orice contact vizual cu forțele de ordine.

Pentru a nu o da de gol, șoferul a preluat inițiativa dialogului, răspunzând la toate întrebările grănicerilor și susținând că bătrâna este doar o cunoștință.

Suspiciunile ofițerilor s-au confirmat în momentul în care i-au cerut persoanei să își scoată basmaua pentru a-i verifica identitatea. Sub deghizarea unei femeie de 72 de ani se afla, în realitate, un bărbat în vârstă de 30 de ani.

Consecințele legale

Autoritățile au luat măsuri imediate împotriva ambilor bărbați implicați. În ceea ce-l privește pe tânărul deghizat, a fost întocmit un proces-verbal de contravenție în baza articolului 204 din Codul Ucrainei („Trecerea ilegală sau tentativa de trecere ilegală a frontierei de stat a Ucrainei”).

La rândul său, șoferul mașinii care îl transporta pe tânăr este vizat de articolul 332 din Codul Penal al Ucrainei („Transportul ilegal de persoane peste frontiera de stat”), riscând sancțiuni penale pentru facilitarea trecerii ilegale.

