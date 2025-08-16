Cuprins:
Ce spune o avocată din Kiev despre întâlnirea Trump – Putin
În absența unor rezultate concrete, atenția s-a îndreptat spre desfășurarea întrevederii. Președintele rus Vladimir Putin a avut parte de o primire călduroasă, la care nu a lipsit nici covorul roșu, întins de soldații americani.
Pe lângă faptul că l-a aplaudat în timp ce aștepta să i se alăture, Donald Trump i-a oferit liderului rus o strângere de mână prietenoasă, notează BBC. Pentru președintele rus, care a fost izolat pe plan internațional, salutul a reprezentat începutul unei reveniri remarcabile pe scena diplomatică mondială și a dat tonul pentru întreaga zi.
Gesturile au fost criticate dur în Ucraina.
„Covoarele roșii și acest gen de ceremonii sunt normale la evenimentele internaționale, dar în acest caz – pentru un agresor responsabil de moartea a milioane de oameni – nu ar fi trebuit să se întâmple”, a spus Maria Drachova, 40 de ani, avocată în capitala Kiev.
Drachova, care s-a trezit și a urmărit imaginile în timp ce lua micul-dejun, a afirmat că „întregul eveniment a fost pus în scenă pentru a-i face pe plac lui Putin”. „Lumea rațională se comportă irațional oferindu-i această primire”, a mai adăugat aceasta.
Mărturia unui ucrainean care și-a pierdut rudele
Avionul liderului de la Kremlin a fost escortat până la baza aeriană din Alaska de patru avioane de vânătoare americane, iar în timp ce acesta pășea pe covorul roșu, discutând jovial cu Trump, un bombardier american B-2 a survolat zona, flancat de alte patru avioane.
Ucrainenii care au urmărit până târziu spectacolul au fost martorii „legitimării unui criminal de război la cel mai înalt nivel”, a spus Oleksandr Kovalenko, scriitor și analist politic ucrainean.
„Nu era deloc necesar acest fast”, a mai adăugat Kovalenko. „Aceasta este o întâlnire care ar fi trebuit să se desfășoare într-un mod mult mai sobru – minimalist, fără acest nivel de respect.”
Pentru mulți ucraineni, imaginile de la summit au fost dureroase. Serhii Orlik, din provincia Donețk, a spus: „Mi-am pierdut casa de două ori, în Sloviansk și în Donețk. Mi-am pierdut rudele”.
„Înțeleg că pentru a ajunge la un acord trebuie să existe un protocol, nu poți pur și simplu să-l pălmuiești pe Putin când ajunge. Dar a fost un spectacol foarte neplăcut – mai ales zâmbetele lui ironice”, a mai spus bărbatul de 50 de ani.
O „victorie uriașă” pentru Vladimir Putin
În timpul conferinței de presă, liderul de la Casa Albă i-a cedat cuvântul lui Putin, care a vorbit primul. Potrivit cercetătorului Kier Giles, cercetător principal în cadrul programului Rusia și Eurasia la Chatham House: „A fost o victorie uriașă pentru Putin chiar înainte de a coborî din avion, să fie reabilitat în acest fel”.
„Trump i-a facilitat sosirea pentru a fi întâmpinat ca șef de stat, când ar fi trebuit să îi fie dificil să călătorească, deoarece este un criminal de război căutat la nivel internațional”, a mai spus Giles.
Într-o declarație făcută sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța prezenței liderilor europeni în fiecare etapă a negocierilor. Aceștia sunt văzuți adesea ca un bastion împotriva posibilității ca Trump să fie influențat în mod nejustificat de Putin.
Liderul de la Kiev va merge luni, 18 august 2025, la Washington pentru a continua eforturile diplomatice.
Statele Unite aveau la dispoziție „o gamă largă de instrumente” pentru a ajuta Ucraina în această misiune, a spus Oleksandr Kovalenko, analist politic. Dar fastul și ceremonia pentru Putin nu ar trebui să se numere printre acestea, a mai susținut el.
