Declaraţia comună, semnată de cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi premierul italian Giorgia Meloni, a fost emisă după ce Donald Trump i-a informat despre discuţiile purtate vineri cu Vladimir Putin.

Liderii europeni au subliniat că următorul pas trebuie să fie o reuniune între Donald Trump și Volodimir Zelenski şi că sunt pregătiţi să colaboreze cu cei doi lideri de stat pentru organizarea unui summit trilateral cu Vladimir Putin.

Trump a declarat după întrevederea cu Putin că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, adăugând că el şi liderul rus au convenit că „cea mai bună cale” este o înţelegere de pace directă, nu un simplu armistiţiu, variantă respinsă până acum de conducerea de la Kiev şi aliaţii europeni.

Declaraţia comună, semnată de asemenea de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul polonez Donald Tusk, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi preşedintele Consiliului European Antonio Costa, cere ca Ucraina să beneficieze de „garanţii de securitate solide” pentru apărarea integrităţii teritoriale.

„Va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii privind teritoriul său. Graniţele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâţi să facem mai mult pentru ca Ucraina să rămână puternică şi să obţină încetarea luptelor şi o pace justă şi durabilă”, se arată în declaraţie.

„Atât timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem pregătiţi să menţinem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancţiunile şi măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei, până la obţinerea unei păci juste şi durabile”, au transmis liderii europeni.