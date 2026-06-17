„O decizie cu o singură abţinere”

Acesta a mai spus că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.

„Decizia noastră a fost să nu susţinem învestirea guvernului, deci nu vom vota guvernul. A fost o decizie cu o singură abţinere, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziţia noastră în momentul votului”, a spus Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

Totodată, Kelemen Hunor a precizat că s-a pus problema la procedură, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susţine.

„Aici au fost trei posibilităţi, o posibilitate să fim prezenţi şi să nu votăm. Asta este una dintre variante. Am înţeles că aşa vor proceda AUR, PNL şi USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susţinut această variantă nimeni şi vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foştilor noştrii colegi şi sper că viitorii noştri colegi, într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotriva(…)”, a precizat Kelemen Hunor.

Ce vrea să evite UDMR

În continuare, acesta a spus și de ce: „(…) după aceea, dacă vor fi mai puţine voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculaţia că, de fapt, noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară şi cunoscută de toată lumea. Şi atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului”.

De asemenea, liderul UDMR a mai afirmat că, din păcate, „ceea ce se întâmplă în acest moment, şi acesta era argumentul, nu este despre România”.

„Este o luptă între diferite partide şi nu vrem să fim implicaţi în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală şi asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieşim din sală în momentul votului”, a completat Kelemen Hunor.

O rundă decisivă de negocieri la Vila Lac 1

Planurile premierului desemnat Adrian Veștea de a construi o majoritate parlamentară stabilă primesc o nouă lovitură grea. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a anunțat oficial, marți, că nu va face parte dintr-un viitor Executiv condus de Adrian Veștea și le recomandă parlamentarilor săi să voteze împotriva învestirii noului Cabinet.

Anunțul a fost făcut marți de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, în urma ședinței Consiliului Permanent al Uniunii. Decizia vine în contextul în care premierul desemnat a început negocieri controversate cu partidele suveraniste pentru a compensa lipsa de sprijin din partea propriului partid, PNL.

Premierul desemnat Adrian Veștea a început marți o rundă decisivă de negocieri la Vila Lac 1, în încercarea de a strânge voturile necesare pentru învestirea noului Executiv. Printre figurile politice surprinse la discuții se numără Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT).


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