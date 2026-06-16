Anunțul a fost făcut marți de liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, în urma ședinței Consiliului Permanent al Uniunii. Decizia vine în contextul în care premierul desemnat a început negocieri controversate cu partidele suveraniste pentru a compensa lipsa de sprijin din partea propriului partid, PNL.

„După toate calculele aritmetice pe care le-am văzut şi în presă, am văzut că ar fi nevoie şi de voturile neafilaţilor, care provin din SOS şi POT. Am văzut că sunt diverse încercări şi în privinţa AUR-ului şi n-am dorit să ajungem în aceeaşi barcă cu aceşti deputaţi şi senatori neafilaţi care vin din aceste partide”, a spus Csoma Botond, după şedinţa UDMR.

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„Acum am decis în privinţa participării la guvernare şi am decis în Consiliul Permanent că UDMR nu va face parte din guvern. Consiliul Permanent a formulat o recomandare, dar nu Consiliul Permanent ia decizia. Dacă nu participăm la guvernare, atunci grupurile reunite din Camerele Deputaţilor şi Senat iau decizia în mod autonom şi decizia finală va fi luată de grupurile parlamentare, dar există această recomandare din partea Consiliului Permanent către grupurile reunite şi recomandarea e să nu votăm acest guvern, dar sigur, reiterez şi e foarte important, decizia finală aparţine statutar grupurilor parlamentare”, a spus Botond.

Csoma Botond a mai spus că majoritatea celor care au luat cuvântul au fost de părere că în acest moment nu sunt condiţii prielnice, condiţii adecvate pentru a intra la guvernare.

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