Legislaţia necesară în acest sens a fost publicată marţi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. „Promisiune îndeplinită”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme comerciale, Olof Gill, în cadrul unei conferinţe de presă, salutând „o veste bună pentru relaţiile transatlantice”.

În practică, taxele vamale aplicate în UE asupra majorităţii produselor industriale şi agricole provenite din SUA vor fi eliminate începând de miercuri. Este vorba despre principalul angajament asumat vara trecută de europeni la Turnberry, în Scoţia, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de preşedintele american asupra produselor europene importate de SUA.

Considerând că procesul de ratificare din cadrul UE este prea lung, Donald Trump le-a dat europenilor termen până pe 4 iulie, ziua națională a Statelor Unite, pentru a-şi respecta această promisiune.

Într-un compromis negociat în luna mai cu statele membre, europarlamentarii au obţinut adăugarea unei clauze de caducitate, care prevede expirarea automată a acordului comercial la sfârşitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepţia cazului în care se va vota o prelungire până atunci.

În plus, Comisia va putea suspenda acordul vamal dacă administrația Trump nu va elimina până la sfârşitul anului suprataxele de 50% pe care le-a impus asupra a sute de produse care conţin oţel şi aluminiu. În acest sens, Comisia Europeană a precizat că negocierile cu administrația americană continuă. „Discuţiile constructive continuă atât la nivel tehnic, cât şi politic”, a declarat Olof Gill, asigurând că UE „va continua să colaboreze cu Statele Unite pentru ca toate angajamentele asumate în luna august a anului trecut să fie puse în aplicare cu bună-credinţă”.

Toate acestea se întâmplă în timp ce Donald Trump a lansat noi amenințări pe planul taxelor vamale. Vineri, preşedintele american a declarat că va impune tarife de 100% împotriva ţărilor europene care vor taxa serviciile digitale americane.

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