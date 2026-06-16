Noul acord UE-SUA, aprobat masiv

Reuniţi la Strasbourg, europarlamentarii au aprobat un text care elimină tarifelor vamale aplicate în UE pentru majoritatea produselor industriale şi agricole provenite din SUA în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse de administrația Trump asupra importurilor europene.

Noul acord comercial UE-SUA a fost aprobat masiv, cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă şi 50 de abţineri.

Donald Trump a încheiat un acord cu UE pe terenul său de golf din Turnberry, Scoţia, în luna iulie a anului trecut, în baza căruia UE a acceptat să elimine taxele de import pentru produsele industriale americane şi să acorde acces preferenţial produselor agricole americane în schimbul aplicării de către SUA a unor tarife de 15% asupra majorităţii produselor din UE.

La aproape 11 luni de la acel acord-cadru, UE nu adoptase încă legislaţia necesară pentru punerea lui în aplicare. Donald Trump a ameninţat că va impune tarife „mult mai mari” dacă UE nu va lua măsuri până la 4 iulie, ziua naţională a SUA.

Între timp, în februarie, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele globale impuse de Trump, aşa că acestea au revenit la plafonul de 10 la sută. De aceea, administraţia Trump și-a anunțat intenția să reia aplicarea tarifelor din Acordul de la Turnberry până pe 24 iulie, când expiră regimul provizoriu cu o rată de 10%.

Donald Trump amenință Franța înainte de a sosi la Evian

Europarlamentarii, care considerau că acest acord negociat de Comisia Europeană era prea dezechilibrat, şi-au depăşit rezervele după ce au cerut mai multe măsuri de protecţie, pentru a apăra interesele europene în faţa politicilor lui Trump.

Aleșii din Parlamentul European au fost, într-adevăr, descurajaţi de crizele repetate provocate de Donald Trump de la reinstalarea sa la Casa Albă: ameninţări cu anexarea Groenlandei, atacuri contra normelor europene în domeniul digital şi al mediului, sancţiuni împotriva fostului eurocomisar Thierry Breton, taxe punitive asupra automobilelor şi oţelului etc.

Înainte de sosirea sa la summitul G7 de la Evian (Franța), liderul republican de la Casa Albă a reluat ameninţările, spunând că va suprataxa şampania şi vinurile franceze, dacă Parisul nu renunţă la taxa sa pe serviciile digitale.

Măsurile de protecție obținute de eurodeputați

Într-un compromis negociat cu statele membre, eurodeputaţii au obţinut o clauză de caducitate (sau „sunset clause”), care prevede expirarea automată a noului acord comercial cu SUA la sfârşitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepţia cazului în care nu se va vota o prelungire până atunci.

Comisia Europeană va putea, de asemenea, să suspende acordul vamal dacă Donald Trump nu elimină până la sfârşitul anului suprataxele de 50% pe care le-a impus asupra a sute de produse care conţin oţel şi aluminiu.

„Votul de astăzi este o etapă importantă, pentru că reprezintă o ocazie de a merge mai departe şi de a ne consolida poziţia” faţă de americani, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné.

Datorită mecanismelor de protecţie, „nu vom ceda niciunui şantaj, iar dacă SUA nu îşi respectă angajamentele, vom fi în măsură să reacţionăm şi o vom face”, a declarat eurodeputatul social-democrat german Bernd Lange.

Partidul Popular European (dreapta), cel mai mare grup din Parlamentul European, a votat în favoarea acordului, în numele menţinerii schimburilor comerciale uriaşe dintre UE şi SUA.

„Este o alegere strategică care va consolida parteneriatul nostru transatlantic, va proteja locurile de muncă şi va întări industriile noastre”, a subliniat eurodeputata croată Zeljana Zovko.

„Sunt mândră că am ţinut piept manevrelor coercitive ale lui Trump”, a săus Karin Karlsbro (grupul Renew, centru), considerând că acest vot aduce „o bază de stabilitate în faţa haosului pe care Trump continuă să-l semene”.

Stânga îți menține opoziția, în timp ce extrema dreaptă este divizată

Garanţiile obţinute nu au eliminat însă toate opoziţiile, exprimate în special de eurodeputata de stânga Emma Fourreau. „Este o adevărată umilinţă pentru Uniunea Europeană. Încă o dată, ne închinăm în faţa Statelor Unite”, a susținut ea.

Extrema dreaptă a fost divizată, grupul ECR (Conservatori şi Reformişti) declarându-se în favoarea textului, iar Patrioţii pentru Europa pretinzând că ar fi vorba de o „capitulare”.

Cele 27 de state membre, a căror aprobare este, de asemenea, necesară, au susţinut provizoriu, încă de la sfârşitul lunii mai, compromisul găsit cu Parlamentul European. După aprobarea din Parlamentul European, urmează ratificarea din partea statelor membre. Termenul este de 4 iulie, când SUA vor sărbători 250 de ani de la fondare.

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