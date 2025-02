UE va "răspunde ferm" dacă Donald Trump impune tarife vamale

Articol de Henry Foy, Andy Bounds (Bruxelles), Leila Abboud (Paris).

UE a declarat că regretă decizia președintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale drastice Canadei, Mexicului și Chinei și a afirmat că va răspunde ferm dacă amenințarea de a extinde măsurile comerciale la Europa va fi îndeplinită. Trump a declanșat un război comercial global în acest weekend, anunțând măsuri împotriva a trei dintre cei mai mari parteneri comerciali ai SUA, după UE, care are cel mai mare deficit comercial cu Washingtonul.

Administrația Trump s-a abținut până în prezent de la impunerea de tarife asupra UE, în pofida faptului că președintele american a declarat vineri că va face „absolut” acest lucru și a repetat în weekend că va acționa „cu siguranță”.

„Ei nu ne iau mașinile, nu ne iau produsele agricole, nu iau aproape nimic, iar noi luăm totul de la ei”, a declarat Trump reporterilor: „Milioane de mașini, cantități enorme de alimente și produse agricole”.

El a spus că nu există încă un „calendar” pentru acțiunea împotriva UE, dar că va exista în curând. Un purtător de cuvânt al executivului UE a declarat că relația comercială și de investiții a blocului cu SUA a fost cea mai mare din lume, adăugând: „Miza este foarte mare. Măsurile tarifare generalizate cresc costurile de afaceri, dăunează lucrătorilor și consumatorilor. Tarifele creează perturbări economice inutile și conduc la inflație. Acestea sunt dăunătoare pentru toate părțile”.

„În acest moment, nu avem cunoștință de impunerea unor tarife suplimentare pentru produsele UE”, a declarat Comisia duminică: „Cu toate acestea, UE va răspunde cu fermitate oricărui partener comercial care impune în mod incorect sau arbitrar taxe vamale asupra produselor UE”.

Oficialii UE au început vara trecută să elaboreze planuri de urgență pentru un război comercial al lui Trump. Abordarea inițială a fost de a negocia domenii în care UE ar putea cumpăra mai multe produse americane, cum ar fi gazul natural lichefiat, și de a reduce deficitul comercial pe care președintele îl critică în mod regulat. Unele capitale mizează, de asemenea, pe promisiuni de creștere a cheltuielilor naționale pentru apărare, în încercarea de a-l liniști pe Trump, care dorește ca membrii NATO să cheltuiască 5% din PIB pentru armata lor.

În cazul în care toate aceste eforturi eșuează, departamentul comercial al Comisiei a petrecut luni de zile întocmind liste cu importurile din SUA pe care le-ar putea lovi cu taxe de 50 % sau mai mult. Bruxelles-ul a ținut secrete detaliile acestor măsuri de retorsiune pentru a nu-l provoca pe Trump.

Cu audierile de confirmare a numirilor lui Trump în curs de desfășurare la Washington, comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, „este pregătit să se implice de îndată ce omologii săi sunt confirmați”, a declarat un oficial UE.

Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al Băncii Centrale Europene, a declarat duminică că se așteaptă ca țările să riposteze la măsurile SUA și să exacerbeze un război comercial care ar dăuna tuturor părților.

„Europa nu va dori să fie împinsă de la spate. Suntem, de asemenea, un bloc comercial puternic cu 400 de milioane de consumatori”, a declarat duminică Knot, care este președintele băncii centrale a Olandei, la televiziunea olandeză.

Premierul francez François Bayrou a îndemnat, de asemenea, țările UE să rămână unite dacă Trump își pune în aplicare amenințarea cu tarifele. „Dacă fiecare își vede de propriile interese, atunci vom dispărea”, a declarat el duminică pentru ziarul La Tribune.

„Avem cărți de jucat în fața Americii lui Trump”, a spus Bayrou, menționând produsele franceze la care țara sa „excelează” – cum ar fi avioanele, elicopterele și centralele nucleare. Trump a impus tarifele generale împotriva Canadei și Mexicului invocând International Emergency Economic Powers Act, care îi permite să ia măsuri ca răspuns la „o amenințare neobișnuită și extraordinară”.

El ar trebui să găsească o justificare pentru a utiliza același instrument împotriva UE sau pentru a impune tarife care vizează anumite sectoare industriale pe motive de securitate, așa cum a făcut în timpul primei sale președinții.

