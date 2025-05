Lumea teatrului românesc este îndoliată după ce actrița Cristina Deleanu s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, în urma unui infarct stomacal. Cristina și actorul Eugen Cristea au fost împreună peste 41 de ani, iar de 24 de ani erau căsătoriți. Între cei doi exista o diferență de 11 ani, iar povestea lor de iubire a fost una profundă și longevivă.

Ultima apariție a Cristinei Deleanu

Ultima lor apariție publică a fost la Antena Stars, cu ocazia Zilei soților și a soțiilor, când au vorbit despre relația lor și despre cum au învățat să se izoleze de agitația societății pentru a-și trăi viața în liniște. Eugen Cristea spunea că îi aduce flori soției sale în fiecare săptămână și că se bucură de fericirea ei la fel ca în prima zi.

În ultima perioadă, Cristina Deleanu se confrunta cu probleme de sănătate, însă suferea cu demnitate și discreție. Apropiatii cuplului și lumea artistică sunt profund îndurerați de pierderea unei femei considerate un om deosebit, mereu gata să îi ajute pe cei din jur.

Eugen Cristea și cei dragi sunt acum copleșiți de durere, iar amintirea Cristinei Deleanu va rămâne vie în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o.

Eugen Cristea este distrus de durere după moartea soției sale, Cristina Deleanu

Eugen Cristea a făcut primele declarații despre pierederea enormă suferită la Știrile Antena Stars, emisiune prezentată de Geanina Ilieș și Marius Niță.

„Dincolo de durere chiar sfâșietoare, chiar nu mi-aș fi imaginat că poate fi o durere sfâșietoare. (…) Dispariția doamnei Cristina Deleanu este tragică. Singurul lucru care mă liniștește este faptul că a trăit o viață lungă și, îndrăznesc să spun eu, o viață frumoasă și plină de împliniri. Îmi pare rău că nu am ajuns la o cifră pe care mi-aș fi dorit-o. Pe data de 4 august am fi împlinit 41 de ani de când suntem împreună. Așa avem 40 de ani și câteva luni. Îmi pare foarte rău”.

Cristina Deleanu a ajuns la spital sâmbătă noaptea

Cristina Deleanu a ajuns la spital sâmbătă noaptea, în urma unei crize medicale severe. Deși se confrunta cu probleme de sănătate de ceva timp, starea sa s-a deteriorat brusc în ultima lună, spune soțul ei, Eugen Cristea.

„Nu a suferit mult, dar a fost dur și o boală foarte ciudată. Nu am înțeles eu prea bine ce a fost, un fel de infarct stomacal, dacă am înțeles bine. Probabil că există și așa ceva. Îmi pare rău, dar voi încerca să merg înainte cu ajutorul celor din jur. Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să o primească în din ce în ce mai numeroasa Sa armată de îngeri. Se confrunta cu probleme medicale, dar ele s-au agravat exact în urmă cu o lună. Toate au pornit de la stomac. Bineînțeles, au făcut o mie de investigații. O internare la spital, încă una, până sâmbătă. Sâmbătă noaptea a făcut o criză îngrozitoare și am dus-o la Floreasca și, în ciuda îngrijirilor extraordinare, nu s-a putut. Sigur că a contat mult și vârsta”, a spus actorul.

Și a continuat: „Îmi pare foarte rău. Sunt dărâmat, dar când mă gândesc la faptul că și mâine seară, și duminică seară am spectacol, practic încerc să duc cumva flacăra artei doamnei mai departe”.

