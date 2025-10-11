Astăzi s-a aflat că actrița Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Vestea tristă a fost făcută de producătoarea Daniela Scoica, bună prietenă cu artista. „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată!

Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Marinela Chelaru, interviu la Prima TV

Deși se retrăsese din actorie din cauza problemelor de sănătate, Marinela Chelaru avea în continuare zâmbetul pe buze. Ultima apariție a avut-o pe 1 aprilie în emisiunea Exclusiv VIP a lui Cristi Brancu. O echipă a mers acasă la actriță și a intervievat-o.

Atunci, aceasta a dezvăluit că fusese la spital din cauza amețelilor pe care le avea. Totodată, ea a vorbit atunci pe larg despre problemele de sănătate. „Nu am fost bine și nici acum nu sunt prea bine, sunt așa, un pic amețită, amețită, leșinată, cam așa.

Am fost la spital, în februarie, o săptămână. Tot așa, nu m-am simțit bine și m-au ținut acolo o săptămână și dacă mi-am revenit mi-au dat drumul acasă. Am niște stări când îmi e bine, când îmi e rău… nu, am o stare de îmi vine să cad, să amețesc. Atât, după aia îmi revin”, a spus ea.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Și a continuat: „Nu găsesc cusurul, nu găsesc ce să fac eu la chestiile astea, sunt puțin amețită și îmi vine să leșin. Asta e tot. Nu mă doare capul, nu mă doare burta, nu mă doare burta, în schimb sunt amețită…(…) Mă simt instabilă. Iau cu pumnul (n.r. – medicamente). Nu știe fata cu diagnostice, cu astea, eu nu sunt doctoriță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Astăzi, și Cristi Brancu a scris pe pagina de Facebook a emisiunii sale că aceasta a fost ultima apariție la TV a Marinela Chelaru. „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru „Exclusiv vip” de la Prima TV”.

A suferit patru AVC-uri

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare. „Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema.

Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în altă ediție a emisiunii lui Cristi Brancu de la Prima TV, ea făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE