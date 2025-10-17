Ultima victimă a fost scoasă de la etajul șase al blocului din Rahova. Ce urmează să se întâmple

Însă, după câteva minute, mesajul a fost șters și a apărut altul: „În urmă cu scurt timp, de la nivelul etajului 6 a fost extrasă o persoană (femeie), care din nefericire este decedată”. Se observă că, din mesajul inițial, a fost eliminată cifra 3.

O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale unei clădiri cu opt niveluri, a provocat prăbușirea unei mari părți din peretele exterior și a declanșat intervenția în forță a pompierilor, care au activat planul roșu. În total, 20 persoane au fost rănite, iar trei au murit.

Dintre cele 20 de persoane rănite, 15 au fost transportate la spital. Totodată, alte 7 persoane aflate în Centrul de asistență de la Liceul Bolintineanu au fost asistate de echipajele medicale pentru că avuseseră atac de panica, dar nu au fost duse la spital.

Cauza cea mai probabilă a exploziei a fost o scurgere de gaz. Distrigaz, care s-a deplasat joi la blocul din Rahova, a spus că a îndeplinit procedura cerută și a oprit alimentarea cu gaz, doar că scurgerile de gaze au continuat.

„Agentul de intervenție Distrigaz Sud Rețele ajuns pe teren în dimineața zilei de 17 octombrie ca urmare a apelului din Centrul de Apel Urgențe, a constatat că sigiliul aplicat, ca urmare a intervenției din data de 16 octombrie, fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Precizăm că robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul după închidere nu a fost afectat de explozie, fiind, de altfel, protejat de o firidă”, a precizat Distrigaz.

Acum, autoritățile urmează să facă audieri și să stabilească ce s-a petrecut. Totodată, familiile afectate de explozie vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei în alte blocuri, dar nu se știe durata. Mai mult, 32 dintre persoanele afectate au fost duse la hoteluri, iar Primăria Capitalei plătește costurile de cazare. La fel, nu se știe pe ce perioadă.

