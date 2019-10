De Daria Maria Diaconu,

Mihaela Constantinescu a făcut declarații la emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars. Aceasta a dezvăluit că i-a spus lui Mihai Constantinescu, înainte ca acesta să moară, că îi este recunoscătoare pentru tot ce i-a dăruit.

„Noi i-am vorbit tot timpul şi în anumite momente ne auzea pentru că ne vorbea cu ochii. I-am spus că îi mulţumesc pentru tot, că l-am iubit şi că o să-l iubesc întotdeauna. Sigur, cu forme diferite de iubire… Iubirea îmbracă multe forme. I-am mulţumit şi i-am spus că sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a dăruit… Într-o zi, cu siguranţă ne vom reîntâlni într-o altă lume de lumină, zic eu. Cred în asta”, a declarat Mihaela Constantinescu, potrivit spynews.ro.

„Simona, doamna Adam, care este naşa lor de căsătorie, eu am fost atât cât am putut pentru că am mai avut câteva plecări scurte din ţară, mama mea şi prieteni care ne-au căutat, care ne-au întrebat întotdeauna cu ce ne pot ajuta. El fiind la Terapie Intensivă, nu putea să intre toată lumea, chiar dacă anumite persoane şi-au manifestat dorinţa de a-l vizita”, a mai spus ea.

Mihaela Constantinescu a vorbit și despre relația extraordinară pe care a avut-o cu fostul ei soț, Mihai Constantinescu.

„Am învăţat să iubesc şi mi-a arătat ce înseamnă să fii iubit. Diferenţa dintre noi era de 14 ani. Mie nu mi s-a părut niciodată o diferenţă mare, Mihai a avut întotdeauna un suflet de copil. Eu aveam 20 de ani, iar el 34 de ani când ne-am cunoscut. Am fost împreună 28 de ani…. Noi am rămas foarte buni prieteni, ne cunoaştem de 40 de ani. Relaţia de prietenie dintre noi nu a încetat niciodată. Am fost întotdeauna într-o relaţie foarte strânsă şi cu el, şi cu Simona, şi cu oricine a fost în viaţa lui…”, a încheiat ea.

Mihai Constantinescu, alături de fosta sa soție, Mihaela Constantinescu (foto stânga), și Simona Secrier, cea de-a doua soție

Interpretul de muzică ușoară Mihai Constantinescu a murit marți, 29 octombrie, la vârsta de 73 de ani. Acesta era internat la Spitalul Floreasca din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Trupul neînsuflețit al artistului a fost depus miercuri la ora 13:00 la biserica Sfânta Parascheva de pe Titulescu. Va fi înmormântat joi, la ora 14:00, la cimitirul Ghencea Militar din Capitală.

