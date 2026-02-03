NASA a hotărât să amâne lansarea pentru luna martie

Deși entuziasmul este la cote maxime, agenția spațială a decis să prioritizeze siguranța echipajului: experții analizează acum datele colectate pentru a pregăti o a doua simulare, fixând luna martie ca prima fereastră istorică în care omenirea va privi din nou, de aproape, fața nevăzută a Lunii.

„NASA a efectuat o repetiție generală în condiții reale pentru misiunea Artemis 2 în primele ore ale zilei de 3 februarie”, a indicat agenția spațială pe contul său X.

„Pentru a permite echipelor să analizeze datele și să efectueze o a doua repetiție generală în condiții reale, NASA vizează acum luna martie ca prima oportunitate posibilă de lansare pentru misiunea Artemis 2”, a precizat agenția.

„Renunțăm la fereastra de lansare din februarie”, a confirmat directorul NASA, Jared Isaacman, pe X. Înainte de test, NASA avusese în vedere lansarea misiunii pe 8 februarie.

Scurgere de hidrogen lichid la nivelul unei interfețe a etajului central

„În timpul testului, echipele au trebuit să gestioneze o scurgere de hidrogen lichid la nivelul unei interfețe a etajului central în timpul umplerii rezervoarelor, ceea ce a necesitat întreruperi pentru încălzirea echipamentului și ajustarea debitului de combustibil”, a explicat Jared Isaacman.

„Toate rezervoarele etajului central și ale etajului de propulsie criogenică intermediară au fost umplute cu succes, iar echipele au efectuat un numărătoare inversă finală până la aproximativ T-5 minute înainte ca secvențiatorul de lansare de la sol să întrerupă operațiunile din cauza unei creșteri a debitului de scurgere”, a adăugat el.

„Ca întotdeauna, siguranța rămâne prioritatea noastră absolută, pentru astronauții noștri, angajații noștri, sistemele noastre și publicul (…). Vom proceda la lansare numai atunci când vom fi pe deplin pregătiți să întreprindem această misiune istorică”.

The @NASAArtemis II crew will journey around the Moon and back to Earth and you can join them (digitally)!

Sign up to have your name fly inside the Orion spacecraft. https://t.co/xxnF1bYBp4 pic.twitter.com/ckjJyagT5J — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) January 5, 2026

Misiunea Artemis 2 va dura aproximativ zece zile

Misiunea la care vor participa trei americani și un canadian este prevăzută să dureze aproximativ zece zile. Înainte de test, erau prevăzute paisprezece ferestre de lansare între 8 februarie și 30 aprilie.

Agenția trebuie să lanseze, de asemenea, în același timp, o misiune cu echipaj uman către Stația Spațială Internațională (ISS).

NASA plănuiește să construiască un „sat” pe Lună, ca parte a misiunii Artemis. Foto X/science research

NASA plănuiește să construiască un „sat” pe Lună

Programul Artemis al NASA, lansat în 2017, are ca scop restabilirea prezenței umane pe Lună.

Artemis III, planificată cel mai devreme pentru mijlocul anului 2027, va marca prima aselenizare cu echipaj american de la Apollo 17. Doi astronauți vor petrece aproximativ șase zile și jumătate pe suprafața lunară, efectuând cel puțin două activități extravehiculare.

Check out more images of the #Artemis II rocket and Orion spacecraft as they made the 4.2 mile journey from the VAB to Launch Complex 39B! 📷 - https://t.co/xHhp44Qzr4 pic.twitter.com/XWDUrrQxhd — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 18, 2026

NASA are în vedere opt aselenizări

NASA are planuri ambițioase pentru viitor. Sunt programate până la opt aselenizări cu echipaj până în 2035, cu misiunea Artemis X. Aceste misiuni succesive vor permite astronauților să rămână pe Lună pentru perioade extinse, pregătind terenul pentru o prezență umană permanentă.

Duffy, care a fost și secretar al Departamentului Transporturilor în timpul administrației Trump, a subliniat importanța geopolitică a acestor eforturi. Într-o declarație anterioară, el a afirmat: „America este lider pe Pământ și în spațiu” și „Ne întoarcem pe Lună și, de data aceasta, când ne vom planta steagul, vom rămâne.”

Stabilirea unei prezențe umane permanente pe Lună are implicații științifice semnificative. Va permite cercetări extinse asupra geologiei lunare, radiației cosmice și posibilităților de utilizare a resurselor lunare. De asemenea, va servi ca bază de testare pentru tehnologiile necesare explorării mai îndepărtate a spațiului, inclusiv misiunile pe Marte.

