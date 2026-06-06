Primul tronson de autostradă din județul Iași care va fi asfaltat

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, estimează că până la sfârșitul anului 2026 va fi deschis circulației întregul traseu de aproximativ 320 de kilometri dintre Ploiești și Pașcani.

În total, pe Autostrada Bacău – Pașcani sunt mobilizați 1.438 de muncitori și 784 de utilaje. Între timp, lotul 3 Mircești – Pașcani va fi primul tronson de autostradă din județul Iași care va fi asfaltat. De asemenea, din iunie se toarnă primii kilometri de autostradă din județ. Pe șantier a fost și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

În prezent, secțiunea dintre comuna Mircești și municipiul Pașcani are un progres fizic de 52%. „Acesta va fi ultimul lot din A7 care va fi dat în trafic din cei peste 320 km cuprinși între Ploiești și Pașcani”, a precizat vineri, pe Facebook, secretarul de stat.

Ce lucrări se realizează între Mircești și Pașcani

Lotul Mircești – Pașcani, al cărui traseu este pe raza județului Iași, are o lungime de 28,09 km și este realizat de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, companiile lui Dorinel Umbrărescu.

„Continuă lucrările de realizare a stratului de formă cu balast stabilizat BSC pentru pregătirea așternerii primului strat de asfalt; continuă lucrările la podețe și la nodurile rutiere Mogosești Siret, turbion A7 – A8, Pașcani, unde se realizează terasamentele, stratul de formă din balast, stabilizare cu lianți hidraulici și consolidarea terasamentelor; la nodul rutier turbion de la intersecția autostrăzilor A7 și A8, se execută lucrări la terasamente pe bretelele de acces, la stratul de formă din balast și la consolidarea terasamentelor”, a precizat Irinel Scrioșteanu.

Primul nod rutier turbion de autostradă din România

Nodul rutier de tip turbion este, fără îndoială, piesa de rezistență a lotului Mircești – Pașcani și reprezintă o premieră absolută pentru infrastructura rutieră din România. Amplasată în zona municipiului Pașcani, această structură gigantică de inginerie va asigura conexiunea de mare viteză între Autostrada Moldovei (A7) și Autostrada Unirii (A8).

Imaginea prezintă randarea unui proiect uriaș de infrastructură, un nod rutier cu mai multe etaje, bretele și pasaje, pe care circulă mai multe vehicule
Primul nod rutier turbion de autostradă din România. Sursa foto: ziarulevenimentul.ro

Spre deosebire de nodurile rutiere clasice, designul de tip turbion se remarcă prin dimensiuni spectaculoase și bretele curbate extinse pe mai multe niveluri. Acest tip de proiectare geometrică permite mașinilor să schimbe direcția de mers între cele două autostrăzi la viteze mari și în deplină siguranță.

Constructorul lotului, consorțiul controlat de Dorinel Umbrărescu, are sarcina complexă de a ridica zeci de poduri, pasaje și viaducte pentru a asigura supradeclările necesare acestor bretele. Odată finalizat, acest nod va deveni cel mai important punct de legătură din nord-estul țării, unind axa nord-sud a Moldovei cu coridorul est-vest către Transilvania.

„La finalul lucrărilor, primul nod rutier turbion din România va deveni atât un simbol al Moldovei, cât și un simbol al unirii, întrucât va asigura conexiuni la nivel de autostradă spre mai multe direcții. Practic, va fi o intersecție de coridoare europene care vor face legătura între sudul Europei și Cernăuți, dar și legătura dintre Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a spus și secretarul de stat.

Valoarea contractului pentru lotul 3 Mircești – Pașcani este de 1.765.928.288 lei (fără TVA).

Progres fizic de 52% pe lotul Trifești – Gherăiești

Irinel Scrioșteanu a prezentat și stadiul lucrărilor de pe lotul 2 Trifești – Gherăiești, două localități de pe raza județului Neamț, precum și lotul 1 Săucești (o comună din județul Bacău n.r.) – Trifești. Acestea sunt realizate tot de grupul UMB.

Pe șantierul lotului 2 Trifești – Gherăiești, de 18,9 km, progresul fizic este de 52%, potrivit sursei citate.

„Se execută lucrări la suprastructura drumului (fundație de balast și strat de formă din balast, agregate naturale stabilizate cu ciment, strat de legătură și de uzură); au început lucrările pentru scurgerea apelor (rigole) și siguranța circulației; se lucrează la podețe și la nodurile rutiere Roman Vest, Roman Nord și Săbăoani, unde se realizează fundațiile de balast și straturile de formă din balast, iar pe nodurile rutiere Roman Vest și Săbăoani a început așternerea stratului de bază”, a precizat secretarul de stat.

Contractul pentru lotul 2 Trifești – Gherăiești este de 1.277.947.884 lei (fără TVA).

Stadiul lucrărilor a ajuns la aproape 56% între Săucești și Trifești

De asemenea pe șantierul lotului 1 Săucești (Bacău) – Trifești (Neamț), progresul fizic este de 55,8%.

„Sunt în curs de finalizare lucrările de umpluturi și de consolidare terasamente; au început lucrările pentru scurgerea apelor (rigole mediane și de acostament) și pentru spațiile de servicii; se lucrează la suprastructura drumului (agregate naturale stabilizate cu ciment, strat de bază, strat de formă, strat de uzură); se lucrează la podețe și la pasajele de pe bretelele aferente nodurilor rutiere Bacău Nord, Filipești și Roman Sud.

Contractul pentru lotul 1 Săucești – Trifești are o valoare de 1.638.322.250 lei, fără TVA.

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