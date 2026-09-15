UMB Holding SRL, controlată de familia Umbrărescu, a depus o ofertă pentru achiziția activelor Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (RAAN), aflată în faliment de peste un deceniu. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cel mai mare creditor al RAAN, conform Profit.ro.

Interes pentru activele RAAN

RAAN, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, continuă să atragă interesul investitorilor, în ciuda situației financiare dificile. Alături de UMB Holding, și General Turbo SA, cel mai mare producător de echipamente energetice din România și fostă divizie a IMGB, este interesat de preluarea activelor. General Turbo este, de asemenea, creditor al RAAN, având creanțe de peste 15 milioane de lei.

„UMB Holding SRL a înaintat ofertă de cumpărare a activelor Regiei Autonome pentru Activități Nucleare RA. În urma discuțiilor purtate atât cu UMB Holding SRL, cât și cu General Turbo SA, cu privire la activele Regiei Autonome pentru Activități Nucleare RA, a fost manifestat un interes pentru valorificarea acestora, urmând ca, în acest sens, să fie formulate propuneri, cu respectarea limitelor și prevederilor legale aplicabile”, a declarat AFM.

AFM, principalul creditor al RAAN

Conform datelor obținute de Profit.ro, AFM deține cea mai mare creanță asupra RAAN, în valoare de peste 367 de milioane de lei, ceea ce reprezintă mai mult de 31% din masa credală totală, estimată la 1,17 miliarde de lei.

Întrebați dacă intenționează să cesioneze această creanță, reprezentanții AFM au declarat: „Nu s-a adus acest aspect în discuție, iar Administrația Fondului pentru Mediu nu îl ia în considerare”.

Licitații repetate pentru Termocentrala Romag Termo

La 1 iulie 2026, adunarea creditorilor RAAN a decis, cu votul decisiv al AFM, reluarea licitațiilor pentru activele termocentralei Romag Termo Halânga, situată în apropiere de Drobeta-Turnu Severin.

Prețul minim de pornire a fost stabilit la 30 milioane de euro plus TVA. În perioada noiembrie 2024 - iunie 2026, au avut loc 12 licitații consecutive pentru aceste active, toate încheiate fără succes. În acest interval, prețul de pornire a scăzut de la 82,04 milioane de euro plus TVA la aproximativ 40,47 de milioane de euro plus TVA.

RAAN, un colos prăbușit

RAAN a intrat în insolvență în 2013, iar în 2016 a fost declarată oficial falimentară. Printre cauzele principale ale colapsului s-a numărat producția de apă grea pe stoc, fără a fi achiziționată la timp de rezerva de stat. Uzina Romag Prod, parte a RAAN, a încetat producția de apă grea în vara anului 2015. De atunci, stocurile excedentare de apă grea sunt vândute pentru a acoperi datoriile către creditori.