În dimineaţa de 19 august 2023 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a anunţat că între localităţile 2 Mai şi Vama Veche a avut loc un accident rutier în care doi tineri şi-au pierdut viaţa.

„La data de 19 august, în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani”, transmitea IPJ Constanţa.

Ulterior producerii accidentului, şoferul autovehiculului a părăsit locul accidentului, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche. Tânărul aflat la volan a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. În seara de 19 august, autorul accidentului a fost reţinut pentru 24 de ore.

Autorul accidentului a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani, din Bucureşti. Părinţii săi au afaceri în domeniul imobiliar. Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Primele acuzaţii la adresa poliţiştilor

Primele acuzaţii că autorităţile nu ar fi acţionat aşa cum trebuie au venit la 24 de ore de la accident de la tatăl Robertei, tânăra moartă în accidentul rutier. Cătălin Ştefan Dragomir a declarat că nu a fost anunţat de poliţişti despre acest accident rutier şi că a aflat din alte părţi că fiica sa a murit.

Pe 20 august 2023 Vlad Pascu a fost arestat preventiv de către Judecătoria Mangalia şi de atunci această măsură a fost reînnoită la fiecare 30 de zile, până în prezent.

În 21 august 2023 şeful de atunci al IPJ Constanţa, Adrian Glugă, a ieşit într-o conferinţă de presă şi a făcut mai multe dezvăluiri despre ceea ce se întâmplase cu câteva ore înainte de accidentul rutier de la 2 Mai.

El a povestit jurnaliştilor că Vlad Pascu fusese oprit în trafic cu câteva ore înainte de evenimentul rutier şi în autoturism au fost găsite droguri, care erau însă diferite de cele care ar fi fost consumate de băiat, conform datelor indicate de aparatul DRUG-test. Când a fost oprit iniţial de poliţişti, Pascu a fost testat doar pentru consum de alcool. Tânărul care a provocat accidentul rutier a plecat din secţia de poliţie în data de 19 august, la ora 4.30, cu mai puţin de o oră înainte de a produce tragicul accident.

Trei poliţişti urmau să fie vizaţi de o cercetare prealabilă în acest caz, iar ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a solicitat Corpului de Control al ministrului să verifice toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

La 23 august 2023, oficiali din Ministerul Afacerilor Interne au anunţat că adjunctul şefului IPJ Constanţa cu responsabilităţi în domeniul siguranţei rutiere şi ordinii publice, şeful Poliţiei Rutiere Constanţa, şeful Poliţiei municipiului Mangalia şi şeful Poliţiei Vama Veche au fost eliberaţi din funcţie, în urma accidentului de la 2 Mai.

La o zi după acest anunţ al MAI, ministrul Cătălin Predoiu a explicat că în cazul celor patru şefi din cadrul IPJ Constanţa, un adjunct al şefului Inspectoratului, şeful Poliţiei Rutiere Constanţa, şeful Poliţiei municipiului Mangalia şi şeful Poliţiei Vama Veche, care au rămas fără funcţii de conducere nu a fost vorba despre demiteri, ci despre ”eliberări din funcţie, la cerere”. Predoiu a explicat şi că nu va ezita să ia măsuri împotriva lui Adrian Glugă, şeful IPJ Constanţa, dacă aceasta va fi găsit responsabil cu privire la accidentul de la 2 Mai.

Pe 25 august 2023 unchiul tânărului mort în accidentul de la 2 Mai a declarat că s-a prezentat la Poliţie pentru a da o declaraţie despre ce s-a întâmplat şi a predat autorităţilor o înregistrare găsită pe dispozitivul Go-Pro al lui Sebastian în care se aude momentul impactului, cum autoturismul care i-a lovit pe tineri demarează în forţă şi apoi sosirea martorilor, a echipelor de intervenţie. Înregistrarea are o durată de 37 de minute.

Cătălin Predoiu a prezentat în 28 august 2023, într-o conferinţă de presă, raportul Corpului de control, întocmit după accidentul de la 2 Mai.

Ministrul a arătat cum s-au succedat evenimentele, el precizând că la 18 august, ora 21.40, Vlad Pascu a fost oprit în trafic, în municipiul Constanţa, de către şeful serviciului rutier Constanţa. Predoiu a afirmat că Pascu ar fi trebuit amendat pentru lipsa semnului distinctiv de începător deoarece avea mai puţin de o oră vechime de la dobândirea permisului de conducere. De asemenea, ministrul a mai declarat că au fost încălcate prevederile legale care prevedeau ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale autoturismului verificat.

Predoiu a mai anunţat că la ora 00.40, s-a recepţionat un Apel 112, în care se făceau menţiuni privind modalitatea neobişnuită în care era condus autoturismul pe drumul public. Predoiu a spus că în raport sunt precizate menţiuni legate de presupusă conducere sub influenţa alcoolului dar ulterior şi presupus consum de droguri. ”Asta a semnalat cetăţeanul la 112”, a arătat Predoiu.

Potrivit ministrului, apelul a fost gestionat de un operator 112, un agent şef de poliţie şi de dispecerul Poliţiei Mangalia, agent şef adjunct de politie.

”La acest moment operativ, au fost încălcate proceduri de sistem, care stabilesc activităţi care se vor întreprinde de către personalul poliţiei. (..) După preluarea apelului de urgenţă, nu au transmis datele suplimentare echipajelor din dispozitiv obţinute de la apelant şi nu au completat toate câmpurile fişei de caz 112 şi nici datele necesare privind soluţionarea evenimentului. ”Nu au raportat evenimentul conducerii”, a mai spus Predoiu.

Ministrul a mai precizat că la data de 19 august, la ora 02.35, Vlad Pascu a fost depistat în trafic, dat în consemn. Un agent de poliţie, în timp ce se deplasa cu autospecialaă, în care se mai aflau un plutonier şi patrula compusă dintr-un agent principal de poliţie şi un plutonier adjutant, în Vama Veche a depistat autoturismul.

”la acest moment procedural, conform raportului Corpului de Control, agentul de poliţie a încălcat prevederi legale, prin aceea că nu a ridicat plăcuţele, nu a pornit imediat dispozitivul portabil, body camera, acesta fiind pornit în momentul în care s-a efectuat testul de alcoolemie”, a spus ministrul.

Predoiu a mai menţionat că agentul era obligat să îl ducă pe tânăr la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice, dacă nu a putut fi supus testării pentru substanţe psiho-active.

”La ora 02.40 după oprirea în trafic au fost fotografiate cartea de identitate şi numărul de înmatriculare, au fost transmise pe grupul de whattsapp”, a spus ministrul.

Predoiu a precizat că un agent şi un plutonier au efectuat şi controlul maşinii iar în portiera stângă au fost găsite un pachet de ţigări în interiorul căruia era o ţigară confecţionată artizanal, parţial consumată, care conţinea o materie vegetală (..) specifică canabisului şi medicamente”.

”Au fost încălcate prevederi legale pentru că nu au fost conduşi la sediul Biroului de Poliţie Vama Veche-2 Mai şi însoţitorii şoferului, deşi au fost legitimaţi”, a arătat Predoiu.

De asemenea, ministrul de interne a mai anunţat în conferinţa de presă, că a fost declanşată cercetarea prealabilă a şefului IPJ Constanţa pentru neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege, iar că Adrian Glugă şi-a înaintat raportul pentru eliberarea din funcţie.

Predoiu a anunţat că noul şef interimar al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa este Mădălina-Sorina Vlangăr, fost director al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională.

Pe data de 30 august, tatăl fetei moarte în accidentul rutier afirmase, după audierea la Poliţie, că ancheta a intrat în linie dreaptă şi are încredere în autorităţi.

În 4 septembrie, Gabriel Hozoiu, avocat al victimelor accidentului de la 2 Mai, a declarat că acestea nu au fost contactate până la acel moment de părinţii autorului accidentului. El a precizat că poliţiştii i-au audiat până acum pe părinţii tinerilor decedaţi în evenimentul rutier şi pe cei răniţi, urmând să fie audiaţi şi cei care au făceau parte din acel grup, dar nu au suferit răni.

Mama lui Pascu, acuzată că ar fi încercat să şantajeze martori în dosar

La 14 septembrie 2023, părinţii lui Vlad Pascu au fost vizaţi de percheziţii DIICOT. Mama tânărului a fost acuzată că ar fi încercat să şantajeze martori în dosarul în care este cercetat fiul său, iar tatăl lui Vlad Pascu este anchetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce ar fi fost găsită muniţie deţinută ilegal în locuinţa sa. De asemenea, Vlad Pascu a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, printre care deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată (două acte materiale), trafic de droguri de mare risc.

Cei trei aveau să fie trimişi în judecată în acest dosar.

La 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au decis trimiterea în judecată a lui Vlad Pascu pentru accidentul de la 2 Mai. El urma să fie judecat pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive. În urma analizelor de sânge a reieşit că Vlad Pascu se afla sub influenţa a cinci droguri când a produs accidentul rutier, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină. Dosarul a fost trimis pentru soluţionare la Judecătoria Mangalia.

În 8 noiembrie ministrul Cătălin Predoiu a prezentat un plan amplu de reorganizare a activităţii IPJ Constanţa. El a afirmat că IPJ Constanţa va funcţiona pe trei mari piloni instituţionali. Primul pilon este cel de ordine şi siguranţă publică, al doilea – de investigare a criminalităţii, iar cel de-al treilea este pilon de suport.

De asemenea, Predoiu a anunţat cu acelaşi prilej şi numirea unei noi conduceri a IPJ Constanţa. În funcţia de inspector şef a fost împuternicit Dumitru Bîltag, iar inspector adjunct – Daniel Ovidiu Catană.

Primul termen în proces

La 22 februarie 2024 a avut loc primul termen în procesul lui Vlad Pascu la Judecătoria Mangalia. Deşi fusese stabilită ora 9.00, dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea termen şi la Tribunalul Constanţa pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti. Următorul termen a fost stabilit pentru 14 martie.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care judecătoarea a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat.

Părinţii victimelor au fost revoltaţi de această situaţie şi au afirmat că iau în calcul strămutarea procesului.

O zi mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

“Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 22 şi 23 februarie 2024, referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei”, a precizat CSM.

La 14 martie 2024 a fost al doilea termen din acest dosar. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a admis solicitarea lui Vlad Pascu de a judeca dosarul în procedură simplificată pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei.

De asemenea, a fost făcută şi o cerere de recuzare a judecătoarei, care a fost respinsă.

La 19 martie 2024 Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a cerut strămutarea dosarului în care este judecat Vlad Pascu, dar Curtea de Apel Constanţa a respins această solicitare.

La 4 aprilie 2024 a avut loc al treilea termen în procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a decis să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat, iar apărătorul lui Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a declarat că victimele accidentului de la 2 Mai circulau neregulamentar şi că este o culpă comună.

La 13 aprilie, a avut loc o manifestaţie de protest în Piaţa Victoriei, faţă de modul în care se judecă dosarul accidentului de la 2 Mai. Protestatarii, care purtau tricouri albe, au afişat pancarte pe care au scris ”Corupţia ucide”.

Un alt protest a avut loc la 16 aprilie, în faţa Tribunalului Constanţa. Mai mulţi tineri, printre care şi studenţi la Facultatea de Drept au protestat în faţa instanţei şi au cerut dreptate pentru victimele accidentului de la 2 Mai. Vlad Pascu solicitase înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, cerere care a fost respinsă de instanţă.

Pe 17 aprilie, Secţia pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urma să discute sesizarea făcută de Inspecţia Judiciară privind suspendarea judecătoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai, dar a amânat acest lucru cu o săptămână.

La termenul din 18 aprilie dosarul lui Vlad Pascu a fost amânat, iar judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat o cerere de abţinere care a fost respinsă.

Judecătoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai, Ioana Ancuţa Popoviciu, nu va fi suspendată din funcţie, a decis, la 24 aprilie, Consiliul Superior al Magistraturii, care a respins cererea Inspecţiei Judiciare ca neîntemeiată. Secţia pentru judecători în materie disciplinară a apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către Ioana Ancuţa Popoviciu ”nu este de natură a afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurii disciplinare faţă de aceasta”.

La ieşirea din sediul instituţiei, Ioana Ancuţa Popoviciu a stat mai bine de un minut în faţa jurnaliştilor, dar nu a răspuns la nicio întrebare.

Ea a refuzat să spună de ce nu a studiat dosarul înainte de a intra în sala de judecată, de ce a mestecat gumă în timpul şedinţei, dar şi de ce a cerut buletinul tânărului care a decedat în accident, neştiind că acesta a murit, sau de ce a întrebat dacă este în sală.

La 2 mai a avut loc o nouă manifestaţie de protest, de data aceasta în Vama Veche, faţă de modul în care se desfăşoară acest proces. Zeci de persoane au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul în care a avut loc accidentul. Participanţii au afişat un banner cu fotografia tânărului ucis, pe care era scris: ”Cel mai iubit dintre pământeni este acum înger. Îţi vom face dreptate”.

Pe 8 mai Vlad Pascu a fost sancţionat disciplinar după un interviu acordat din închisoare, potrivit deciziei Penitenciarului Poarta Albă el nu mai avea drept de vizită pentru trei luni. Pascu a contestat decizia comisiei de disciplină la judecătorul de drepturi şi libertăţi.

La 9 mai au fost audiate familiile victimelor din accidentul de la 2 Mai, într-un nou termen al dosarului la Judecătoria Mangalia. Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victime, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia, că ”gafele din sala de judecată au fost multiple”.

”A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

Dosarul a fost preluat de o altă judecătoare

Pe 21 mai, Consiliul Superior al Magistraturii a admis transferul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa. Ea solicitase să se transfere la Judecătoria Constanţa sau la Judecătoria Sectorului 2, iar transferul urma să intre în vigoare de la 1 iunie. Tot în aceeaşi zi, Ioana Ancuţa Popoviciu a fost recuzată în dosarul accidentului de la 2 Mai, iar procesul a continuat cu un alt judecător.

La Judecătoria Mangalia a avut loc pe 23 mai, un nou termen în procesul lui Vlad Pascu. Dosarul a fost preluat de judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedintele Judecătoriei Mangalia.

Părinţii victimelor din accidentul de la 2 Mai s-au declarat mulţumiţi de noua judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat tatăl lui Sebastian.

La 4 iunie Inspecţia Judiciară a anunţat că a exercitat acţiune disciplinară faţă de judecatoarea Ioana Ancuţa Popoviciu, pe care o consideră vinovată de ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

”Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Popoviciu Ioana-Ancuţa, judecător din cadrul Judecătoriei Mangalia, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza a II-a, raportat la art.272 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, a anunţat, Inspecţia Judiciară, într-un comunicat de presă. Articolul invocat prevede ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

La termenul pe fond al dosarului lui Vlad Pascu din 7 iunie a fost depusă o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice din omor din culpă în omor calificat, iar judecătoarea a amânat pronunţarea pentru 14 iunie. Cererea avea să fie, însă, respinsă.

La termenul din 21 iunie, instanţa a dispus o expertiză medico-legală în cazul tinerilor răniţi în accident, urmând să se stabilească dacă doi dintre supravieţuitori au rămas cu infirmitate permanentă, ceea ce ar putea duce la schimbarea încadrării juridice şi la o majorare a pedepsei. Termenul următor a fost fixat pentru 14 august. La acel termen procesul a fost amânat pentru că expertiza nu era finalizată. De asemenea, cu acest prilej a fost respinsă şi cererea lui Vlad Pascu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. El se află după gratii din 20 august 2023.

Procesul va continua în 20 septembrie.

